Miguel Acevedo: “La reforma no dependía sólo de mí; yo di todo”

El año 2025 termina sin ningún tipo de cambio en materia electoral. Hubo promesas, gestos y decenas de proyectos de ley por la reforma, pero las cabezas del oficialismo tucumano activaron el freno de mano en el tramo final. Todo queda como está hasta nuevo aviso.
La Legislatura fue la caja de resonancia del debate, y uno de los principales militantes en avanzar con las modificaciones fue el vicegobernador Miguel Acevedo. Impulsó principalmente la boleta única electrónica (BUE), la reducción de los acoples y la paridad de género (única provincia del país que no tiene legislación en ese sentido). Hay sectores que consideran que con la “no reforma” el vice fue quien más desdibujado quedó en ese sentido.
“No lo tomo personal. Sí, en lo personal, manifestaba que tenía que ser así (la reforma), pero era absolutamente consciente desde el primer día que no dependía sólo de mí; que dependía de los de los legisladores, de las legisladoras, del consenso con el Poder Ejecutivo. Cuando doy todo el esfuerzo, cuando hago todo, me siento satisfecho conmigo mismo. Y yo di todo”, aseguró el presidente de la Cámara.
Luego de la última sesión del año, la cual se había fijado inicialmente para debatir todo lo vinculado a la supuesta reforma electoral, Acevedo brindó una entrevista exclusiva con LA GACETA. Allí ahondó en sus sensaciones y apreciaciones respecto a un tema de alta sensibilidad política y de fuerte controversia en algunos sectores institucionales y de la sociedad. “No hubo consenso suficiente. Había dicho que en esta Legislatura íbamos a sancionar algo que sea consensuado, porque entendemos que esto es muy importante. Si bien es muy importante para la política, también para el ciudadano. De hecho, hay parte de la sociedad que lo está pidiendo”, expresó.
“No íbamos a forzar”
El vicegobernador aseguró que, aunque se frenó el tema, “no se cerró el ciclo”. “La agenda está abierta porque parte de la sociedad lo reclama. En esos puntos que íbamos coincidiendo, después no hubo el consenso suficiente. La Mesa de Diálogo inclusive, el día previo a la fecha que teníamos prevista para el tratamiento, pidió que no tratemos la reforma en los términos que se estaban viendo. Si no había consenso de la oposición, que lo había manifestado públicamente; si dentro del oficialismo había alguna duda; y desde el exterior, como la Mesa de Diálogo, nos dicen ‘no la traten’, no íbamos a forzar nada. Nosotros no queríamos una reforma forzada”, subrayó.
Consultado sobre qué tan lejos quedaron las partes de poder alcanzar un acuerdo, el titular del Poder Legislativo indicó que hay aspectos que se deben analizar en profundidad para poder avanzar, como la forma de votación y el sistema de acoples. “Generó algunas diferencias”, reconoció.
Desde las caóticas elecciones de 2015 que el peronismo viene mencionando que avanzaría con reformas en el sistema de votación, pero una década después prácticamente nada se avanzó. ¿Hay realmente voluntad en el peronismo de hacer modificaciones? Según Acevedo, esa voluntad sería parcial. “Dentro del peronismo hay muchos que hemos manifestado la voluntad de hacer modificaciones y más. Durante este año mantuve muchas reuniones, hicimos viajes a Salta para ver cómo funcionaban los sistemas y hemos trabajado de manera coordinada con los distintos espacios. Hemos hecho el esfuerzo; se ve que no fue suficiente”, dijo.
Reforma constitucional
El ex ministro del Interior opinó que por más que se haya optado por frenar lo vinculado a la reforma, el tema no está terminado. “Es algo que no está caído. Estoy pensando en alguna manera de encararlo, pero lo tengo que hablar primero con las partes que voy a involucrar y después hacerlo público”, mencionó. E insistió: “si se sigue conversando y se sigue hablando, en algún momento tendremos que llegar a algún acuerdo. Yo quisiera una reforma más grande, pero que modifica la Constitución, como ser la departamentalización y no tener las tres secciones que tenemos. Pero eso es una idea muy particular”, dejó saber.
En ese sentido, Acevedo opinó que “hace rato” que Tucumán se debe una reforma constitucional (la última fue en 2006). “Lo que pasa es que siempre se mezcla, pensando que es por el tema electoral, por el tema político, y no pasa por ahí. La última Constitución que sancionamos acá los tucumanos tuvo una judicialización de muchos puntos”, dijo. Mencionó que la Carta Magna debe ser actualizada porque hoy se habla de inteligencia artificial, de medio ambiente y de otras cuestiones que deben ser contempladas. “No hay que tenerle miedo a las modificaciones de la Constitución, se tiene que ir actualizando permanentemente. Quizás con un sistema de enmienda”, dijo.
El vicegobernador opinó que los momentos oportunos para trabajar una reforma constitucional son aquellos años en los que no hay elecciones, como ocurrirá en 2026. Se tiene que hacer despolitizada, pensando en el bien común, en el bien de todos”, cerró.
Acceso a la información: ¿se podría debatir el año entrante?
El vicegobernador aseguró que una Ley de Acceso a la Información Pública es otro de los temas que se deberán consensuar. El Poder Ejecutivo envió a fines de 2024 un proyecto en ese sentido, pero hasta aquí no ha sido tratado en comisiones. “Está dentro de los parámetros que vamos a definir”, aseguró Acevedo. Y desarrolló: “este año dije que primero estaba la reforma electoral y después veremos el acceso. Nosotros hemos resuelto con el con el gobernador y los legisladores tratar de consensuar sin imponer para no caer en el error de que porque tenemos mayoría podríamos tratar lo que quisiéramos”.