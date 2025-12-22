Miguel Acevedo: “La reforma no dependía sólo de mí; yo di todo”

“No íbamos a forzar”

El vicegobernador aseguró que, aunque se frenó el tema, “no se cerró el ciclo”. “La agenda está abierta porque parte de la sociedad lo reclama. En esos puntos que íbamos coincidiendo, después no hubo el consenso suficiente. La Mesa de Diálogo inclusive, el día previo a la fecha que teníamos prevista para el tratamiento, pidió que no tratemos la reforma en los términos que se estaban viendo. Si no había consenso de la oposición, que lo había manifestado públicamente; si dentro del oficialismo había alguna duda; y desde el exterior, como la Mesa de Diálogo, nos dicen ‘no la traten’, no íbamos a forzar nada. Nosotros no queríamos una reforma forzada”, subrayó.