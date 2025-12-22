Se viene la actualización en Ganancias y en Monotributo

La reforma laboral apareja algunas modificaciones en impuestos claves para los argentinos. Si bien la iniciativa todavía tiene discusión parlamentaria, entre los profesionales contables ya hacen cálculos respecto del impacto de esos cambios en el impuesto a las Ganancias y en el Monotributo.
Por la reforma fiscal de 2024, ambos se actualizan dos veces al año en línea con la inflación acumulada en los seis meses previos. Es la tercera oportunidad desde la sanción de esa ley que se aplicará el mecanismo para Ganancias y el Monotributo. Como sucedió en las dos actualizaciones previas, el arranque formal de los cambios se dará partir del 1° de enero, pero sus efectos en el bolsillo recién se sentirán en febrero, indica un reporte de TN.com. Habrá que aguardar hasta el 13 de enero para confirmar de cuánto será el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del último mes de este 2025 que se va. Con ese dato se establecerá fehacientemente el aumento.
En Ganancias, la actualización impactará en el nuevo mínimo no imponible, las deducciones y las escalas. En Monotributo, se usará para las escalas, topes de facturación y en las cuotas a pagar desde febrero. Entre julio y noviembre, la inflación acumuló 11,16%. Con las estimaciones privadas de un IPC de diciembre en torno a 2,1%, se prevé que tanto Ganancias como Monotributo subirán 13,5% desde el comienzo de 2026. Así, el piso desde el que se paga el tributo quedaría en $ 2.627.906 brutos por mes para los solteros sin hijos y apenas por encima de $ 3.450.000 brutos por mes para los casados con dos hijos.
En tanto, en el Monotributo, la indexación se usará tanto para los topes de facturación, la cuota mensual, el aporte al sistema previsional y a la obra social, así como otros parámetros como alquileres y consumo energético.
Inflación
Desde este año, la tabla de facturación, escalas y cuotas del Monotributo se indexan en enero y julio por la variación de la inflación acumulada “correspondiente al semestre calendario que finalice en el mes inmediato anterior al de la actualización que se realice”.
Con la estimación de un alza de 13,5% para los parámetros del Monotributo, la categoría más baja, la A, pasaría a poder facturar poco más de $ 10,2 millones por año, mientras el tope para la categoría más alta (la K) llegaría a $ 107,6 millones anuales.
Para la primera actualización de 2026 se toma en la inflación del segundo semestre (de julio a diciembre). Por lo que recién a mitad de mes de cada actualización se conocerá cuál será el piso, escalas y deducciones que regirán por los próximos seis meses.
En consecuencia, si se tiene en cuenta un IPC acumulado de 13,5% entre julio y diciembre, el nuevo mínimo no imponible para el primer semestre de 2026 quedaría de la siguiente manera:
• Los empleados solteros y que no tengan hijos estarán alcanzados por Ganancias si su remuneración bruta mensual supera los $ 2.982.673.
• En tanto, aquellos trabajadores, casados y con hijos, tendrán que pagar el tributo en caso de que superen los $ 3.915.750.