Se viene la actualización en Ganancias y en Monotributo

Por la reforma fiscal de 2024, ambos se actualizan dos veces al año en línea con la inflación acumulada en los seis meses previos. Es la tercera oportunidad desde la sanción de esa ley que se aplicará el mecanismo para Ganancias y el Monotributo. Como sucedió en las dos actualizaciones previas, el arranque formal de los cambios se dará partir del 1° de enero, pero sus efectos en el bolsillo recién se sentirán en febrero, indica un reporte de TN.com. Habrá que aguardar hasta el 13 de enero para confirmar de cuánto será el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del último mes de este 2025 que se va. Con ese dato se establecerá fehacientemente el aumento.