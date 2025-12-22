La Corte Suprema nacional confirmó la destitución del ex juez Guyot

El Jury

En relación al planteo de nulidad contra la composición del jury, el fallo es terminante: “el magistrado fue destituido (…) por el órgano en cuyas manos la constitución de la provincia de Tucumán puso el ejercicio exclusivo de dicha atribución, con una integración que no ofende garantía alguna de la Constitución Nacional”. De este modo, la Corte desechó cualquier duda sobre la legitimidad del tribunal que juzgó y destituyó a Guyot. El jury, el 15 de septiembre de 2020, estaba compuesto por Daniel Leiva (por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán); del fiscal de Estado, Federico Nazur (por el Poder Ejecutivo); del representante del Colegio de Abogados de la Capital, Esteban Jerez; y de los legisladores Daniel Herrera, Dante Loza, Javier Morof y Ricardo Bussi. Además, estuvieron el abogado defensor de Guyot, Víctor Taleb; y el presidente de la comisión de Juicio Político de la Legislatura, Zacarías Khoder. Se había ausentado, con permiso médico, la entonces legisladora oficialista Sara Alperovich.