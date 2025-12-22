Hollywood llora al actor James Ransone

El actor estadounidense James Ransone, conocido internacionalmente por su papel de Ziggy Sobotka en la aclamada serie The Wire, murió a los 46 años en la ciudad de Los Ángeles. Según confirmaron las autoridades forenses del condado, el fallecimiento fue producto de un suicidio por ahorcamiento que se descubrió el pasado viernes. El cuerpo del intérprete fue hallado en un cobertizo, de acuerdo con los informes oficiales.