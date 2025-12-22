Secciones
Hollywood llora al actor James Ransone

Tenía 46 años y se habría quitado la vida.

James Ransone James Ransone
Hace 5 Hs

El actor estadounidense James Ransone, conocido internacionalmente por su papel de Ziggy Sobotka en la aclamada serie The Wire, murió a los 46 años en la ciudad de Los Ángeles. Según confirmaron las autoridades forenses del condado, el fallecimiento fue producto de un suicidio por ahorcamiento que se descubrió el pasado viernes. El cuerpo del intérprete fue hallado en un cobertizo, de acuerdo con los informes oficiales.

Ransone había construido una sólida carrera en cine y televisión, con personajes secundarios de fuerte impacto y una versatilidad que lo llevó a participar en producciones de alto perfil. Su interpretación en The Wire, una de las series más influyentes de la televisión moderna, le otorgó reconocimiento crítico y lo posicionó como un actor de carácter, capaz de dotar de profundidad a figuras complejas y vulnerables.

En ese momento, el intérprete apareció en 12 episodios emitidos en 2003. La seriese transmitió entre 2002 y 2008 y contó con un elenco encabezado por Dominic West, Michael Kenneth Williams, Idris Elba, Lance Reddick y Wendell Pierce.

Además de su paso por la serie de HBO, formó parte de títulos destacados como Generation Kill, Treme, Bosch y, más recientemente, Poker Face.

En cine, su trayectoria incluyó títulos de diversos géneros. Actuó en Prom Night (2008), Sinister (2012) y Sinister 2 (2015), así como en Tangerine (2015) y Mr. Right (2015). También formó parte del reparto de It Chapter Two (2019) y The Black Phone (2021), y tenía pendiente el estreno de Black Phone 2.

Originario de Baltimore, Maryland, Ransone se formó en el Centro de Artes y Tecnología George Washington Carver en Towson, Maryland, y durante un año en la Escuela de Artes Visuales en Manhattan.

Mensaje de despedida

El actor era padre de dos hijos y estaba casado con Jamie McPhee, quien tras la noticia compartió en redes sociales un mensaje de despedida acompañado por un enlace para colaborar con la National Alliance on Mental Illness (NAMI), una organización dedicada a la concientización y el tratamiento de los trastornos de salud mental.

En entrevistas pasadas, Ransone había hablado abiertamente sobre aspectos difíciles de su vida personal. En 2021 reveló haber sido víctima de abuso sexual durante su infancia, una experiencia que, según relató, marcó profundamente su historia y sus luchas internas.

La serie “The wire” quedó primera entre las 100 mejores de lo que va del siglo

La serie “The wire” quedó primera entre las 100 mejores de lo que va del siglo

Por otro lado, también había mencionado en varias oportunidades los detalles de procesos de recuperación vinculados a las adicciones (heroína y alcohol) y la búsqueda de sobriedad.

La muerte del actor generó conmoción en el ambiente artístico y entre los seguidores de su trabajo, que en redes sociales destacaron su talento, su honestidad interpretativa y la huella que dejó en cada uno de sus personajes.

