Clanes Ale y “Gardelitos”, enfrentados desde hace décadas, están unidos por el destino judicial

En los años 80, el tráfico de drogas recién comenzaba a surgir. En esa época, fumar un “porro” era tan grave como transportar un kilo de marihuana. La cocaína solo se vendía en “tizas” (cilindros compactados de 10 gramos cada uno); no existía el “paco” y, mucho menos, las drogas sintéticas. En las calles había una pugna por el control. Por un lado estaban los Ale, hijos de un reconocido puestero del Mercado de Abasto; por el otro, los Gardelitos, un grupo familiar que había alcanzado fama nacional por dedicarse a delitos contra la propiedad. Eran profesionales del “carterismo” y del “mecherismo”, pero varios de sus integrantes también se dedicaban a los “escruches” y a los asaltos.