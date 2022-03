Violación en Palermo: Amalia Granata rechazó las declaraciones de Gómez Alcorta

La diputada provincial de Santa Fe, Amalia Granata, cuestionó hoy las declaraciones de la ministra ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, sobre la violación grupal que sufrió una chica de 20 años en Palermo, pidió cerrar su ministerio.

"Es tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo, tu amigo, tu compañero de trabajo. No es una bestia, no es un animal, no es una manada ni sus instintos son irrefrenables. Ninguno de los hechos que nos horrorizan son aislados. Todos y cada uno responden a la misma matriz cultural", escribió Gómez Alcorta en Twitter

En esta línea, se refirió además a "las conductas" que los hombres aprenden desde niños. "Ahora necesitamos que los varones sean parte de la lucha que nos lleve a transformar todo lo que deba ser transformado para que todas, todes y todos vivamos, de una vez por todas, en una Argentina libre de violencias", planteó.

Estas declaraciones despertaron la indignación de Granata que salió al cruce de la ministra y pidió el cierre de su cartera. "No todos los varones socializados en esta sociedad son violadores, señora", afirmó la parlamentaria opositora.

"Este es el relato K del garantismo aplicado por esta parásita estatal en donde su ministerio cobra millones de pesos al año para no hacer nada", lanzó.

Granata criticó también contra el lenguaje inclusivo que usó Gómez Alcorta y pidió la clausura de su cartera. "Cierren el Ministerio de la Mujer ya y destinen ese presupuesto a la educación", exigió.

Además, pidió también por el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y propuso que su dinero se use para invertir en educación, dado que, de esa forma, en su visión "no se necesita de estas ‘instituciones’ inventadas para mantener a la militancia K".

Por último, la legisladora cuestionó a los "ñoquis" del estado. "Los argentinos estamos hartos del relato de esta gente que le hace tanto daño este hermoso país. Despertemos, hace años nos tienen sometidos", sentenció.