Voto unánime: cómo fue el debate sobre las plataformas de transporte en el Concejo capitalino

En el recinto hubo críticas al servicio de transporte tucumano, como las que manifestaron Carlos Arnedo (Acción Vecinal) y José María Canelada (Unión Cívica Radical), antes de oponerse al incremento tarifario. “Soy muy crítico de estos muchachos (por los empresarios), de estos pícaros que solo pretenden vivir de la teta del Estado y no tener ninguna clase de riesgo empresarial ni mucho menos intención de mejorar la prestación del servicio”, señaló Arnedo, que agregó que “a partir del hecho histórico que generamos recién (por la aprobación de la regulación de las plataformas digitales), el usuario ha dejado de ser rehén de este monopolio que ejerce la prestación de un servicio ineficiente durante tantas décadas”. Por su parte, el radical insistió en que los aumentos que otorga el Concejo Deliberante no son acompañados de mejoras en el servicio de transporte por parte de los empresarios. “Hemos sido tolerantes y a la buena fe la vamos a sostener hasta el último día, pero la paciencia se agota, se termina”, remarcó Canelada. El resto de concejales votaron a favor del incremento, a excepción de Hugo Andina Lizárraga, que no participó de la sesión de ayer, y Gustavo Cobos, que no estuvo presente en la segunda mitad del debate en el recinto.