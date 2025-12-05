Voto unánime: cómo fue el debate sobre las plataformas de transporte en el Concejo capitalino

El Concejo Deliberante avanzó en el recinto con importantes reformas para el transporte de pasajeros en San Miguel de Tucumán. Se derogó la ordenanza madre del servicio de taxis, creándose en su lugar un nuevo sistema que incluye a las plataformas digitales en autos y en motos, y se aprobó una suba del boleto de colectivos a $1.250 (ver aparte). ¿Cómo funcionarán los distintos medios de traslado y qué cambia con la llegada de la ordenanza?
El debate sobre la regulación de las apps de transporte en autos y en motos se extendió por casi cinco horas y fue aprobada por unanimidad en el recinto capitalino. En sus alocuciones, los concejales manifestaron que los dictámenes surgieron de una intensa búsqueda de consensos entre las diferentes fuerzas políticas, con la directiva de responder a una problemática que aqueja a la ciudadanía y pone en riesgo las fuentes de trabajo.
El concejal José María Franco (Peronismo de la Capital), que preside la comisión de Transporte, fue el encargado de responder por cada proyecto y explicar los alcances que tendrán sobre cada sector. “La existencia de las apps de transporte es una realidad en San Miguel de Tucumán que debemos acoger y no dejar que se desborde, para no volver a permitir lo que alguna vez pasó con los remises. Nosotros nos debemos a la seguridad de nuestros vecinos usuarios del sistema”, planteó.
Sobre la norma que crea el Sistema Único de Transporte de Pasajeros en Automóvil (Sutrapa) incluyendo al sector taximetrero y a las plataformas, el edil explicó que el objetivo es simplificar el viejo “Sutrappa”, regido por la ordenanza N° 3.713 (que fue derogada para dar paso a la actual), que solo contemplaba a los taxis. Franco remarcó que aquella legislación quedó desactualizada, con documentación solicitada que ya no existe y con dimensiones tan específicas como difíciles de cumplir por los choferes. “Quisimos simplificar este tipo de situaciones y que la ordenanza contemple ambas modalidades: el servicio de taxis y el de transporte privado, declarándolo de interés público. No se les exige documentación de más; de hecho, la idea es que el taxista deje de tener tantas obligaciones”, reafirmó.
El concejal peronista resumió que la norma que deberá reglamentar el Ejecutivo municipal facilitará algunos procesos (como la revisión de la documentación y las etapas de inspección para los taxis) y exigirá bajo norma cuestiones que hacen a la seguridad del pasajero. “Esta ordenanza contempla la responsabilidad que tiene cada aplicación como prestadora de un servicio de intermediación al que se le pone exigencias, que no debería complicar para nada el sistema porque la mayoría de ellas ya se piden. La única que agregamos es la presentación del certificado de no incidencia para que la persona trabajadora no tenga causas pendientes en la Justicia. Complicado sería que no lo pidamos y haya un trabajador del volante que haya sido condenado por delitos de agresión sexual”, desarrolló.
Además, en el recinto se resolvió que cualquier chofer con un permiso correspondiente estará habilitado a realizar actividades de transporte, sin la exigencia de ser el titular del vehículo.
En las jurisdicciones
La ordenanza no impone como exigencia que los choferes de las plataformas residan en San Miguel de Tucumán para trabajar allí, pero sí requiere que se incorporen al Registro Municipal de Plataformas, con riesgo a sufrir sanciones si no se cumple con este ítem. Esto despertó algunas quejas de parte de los trabajadores de las apps.
La explicación que dieron los ediles es que al ser un cuerpo parlamentario municipal, la regulación de las plataformas solo rige dentro de la Capital. Por eso, los choferes inscriptos en el registro podrán operar tanto dentro como fuera del municipio. En cambio, aquellos que no lo estén, no podrán iniciar viajes en San Miguel de Tucumán pero sí ingresar desde otras ciudades y dejar pasajeros allí, dado que en el resto del Gran San Miguel de Tucumán la actividad no está regulada.
Es así que, en la práctica, para trabajar sin limitaciones en toda el área metropolitana, los choferes deberán considerar inscribirse en el registro capitalino, que es la única jurisdicción con un marco normativo sobre plataformas electrónicas.
“No es materia de nuestra legislación ni podemos autorizar que en la Banda del Río Salí un vehículo del Sutrapa trabaje. Eso será cuestión de discutirlo. Entendemos que hay una realidad en el movimiento particular de vehículos en automóviles, donde una masa de gente se mueve entre el área metropolitana, pero es una discusión que espero que en algún momento pueda darse en la Legislatura, para que se trabaje sobre el marco metropolitano”, fundamentó Franco.
Sobre esto habló el gobernador, Osvaldo Jaldo, durante la mañana de ayer. “Vamos a tratar de seguir el mismo camino de tal manera que en todo el territorio provincial tengamos las mismas decisiones y tratemos de unificar y funcionar cómo lo va a hacer San Miguel de Tucumán, ya que en el transporte público son ellos quienes tienen la facultad de fijar el boleto y también han tenido esta gran iniciativa, que yo lo debo poner en valor, como es reglamentar el uso de las diferentes plataformas”, dijo, y reafirmó: “vamos a esperar a ver qué resuelven y vamos a trabajar luego para ver cómo eso lo podemos extender en todo el territorio provincial”.
Entrada en vigencia
Además, hay otros aspectos que deberán definirse una vez que esté establecida la reglamentación por parte del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM), como los alcances de la responsabilidad tributaria que asumirán las empresas a través del Tributo Económico Municipal (TEM).
El plazo para dictar dicho reglamento es de 60 días corridos a su promulgación (hasta febrero). A partir de allí, los prestadores de licencias de taxis tendrán 180 días corridos para adecuarse a las nuevas disposiciones (por renovación de licencias, actualización de la documentación u otros trámites), mientras que las agencias tendrán el mismo plazo para adecuarse a los requisitos de registro, documentación, sistemas de trazabilidad y condiciones operativas, y 90 días para inscribirse en el Registro Municipal. En tanto, los choferes particulares tendrán 120 días corridos para adaptarse a los requisitos de la ordenanza.
Aumento del boleto: la suba para la tarifa de los colectivos se aprobó con dos votos en contra
El tercer tema que se debatió en el recinto capitalino fue el dictamen por el incremento tarifario para el servicio de transporte público de colectivos. A partir de esta disposición, el boleto pasará de costar $950 a $1.250, una vez que el Ejecutivo municipal promulgue la ordenanza.
La norma -que se aprobó con dos votos negativos- se fundamenta en un pedido hecho por la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) de elevar el boleto a entre $1.500 y $2.000 (como arrojaba su estudio de costos), aunque los concejales definieron no otorgar más de un 30% de aumento.
En el recinto hubo críticas al servicio de transporte tucumano, como las que manifestaron Carlos Arnedo (Acción Vecinal) y José María Canelada (Unión Cívica Radical), antes de oponerse al incremento tarifario. “Soy muy crítico de estos muchachos (por los empresarios), de estos pícaros que solo pretenden vivir de la teta del Estado y no tener ninguna clase de riesgo empresarial ni mucho menos intención de mejorar la prestación del servicio”, señaló Arnedo, que agregó que “a partir del hecho histórico que generamos recién (por la aprobación de la regulación de las plataformas digitales), el usuario ha dejado de ser rehén de este monopolio que ejerce la prestación de un servicio ineficiente durante tantas décadas”. Por su parte, el radical insistió en que los aumentos que otorga el Concejo Deliberante no son acompañados de mejoras en el servicio de transporte por parte de los empresarios. “Hemos sido tolerantes y a la buena fe la vamos a sostener hasta el último día, pero la paciencia se agota, se termina”, remarcó Canelada. El resto de concejales votaron a favor del incremento, a excepción de Hugo Andina Lizárraga, que no participó de la sesión de ayer, y Gustavo Cobos, que no estuvo presente en la segunda mitad del debate en el recinto.
La regulación de motos: para sancionarla, se derogó una ordenanza de 2002 que prohibía las “moto taxis”
El siguiente paso tras la regulación del transporte por plataformas en auto fue la normatización de la actividad de las motocicletas de traslado. En el recinto, los concejales pusieron el foco en que se trata de un sistema nuevo que no existía bajo norma en San Miguel de Tucumán y que, de hecho, había sido prohibido en 2002.
“Hay una realidad que se estableció en San Miguel de Tucumán y mucha gente está utilizando el servicio. A pesar de que hace un tiempo veíamos un funcionario provincial hablar de la cantidad de accidentes en moto, si uno hace una comparativa de la cantidad de viajes que se hacen, la del servicio de transporte en moto vehículos no es relevante, no está fuera de la media y es normal en los fines de semana”, remarcó el concejal José María Franco (Peronismo de la Capital).
Las motocicletas deberán contar con cédula identificatoria vigente, seguro de responsabilidad civil con cobertura al pasajero transportado y Verificación Técnica Vehicular (VTV) válida. Además, deberán reunir condiciones mínimas de cilindrada, frenos y otras condiciones mecánicas que serán establecidas en la reglamentación. “Esto no exige a los trabajadores nada más que lo que ya les exigen las aplicaciones. Nosotros exigimos compromiso a las plataformas y al municipio, en su área operativa correspondiente, para que se haga cargo del tema y haga los controles correspondientes. Encaramos algo que están obviando muchas jurisdicciones, y esto lleva a poner límites y responsabilidades claras para que el que quiera trabajar lo haga en condiciones dignas, y el usuario en condiciones de seguridad”, aseveró el concejal.
En tanto, Franco reafirmó que, tras la aprobación de esta ordenanza, “no debería haber por parte de las apps ningún sobreprecio porque ya las empresas están cobrando un porcentaje correspondiente a la posibilidad del pago de alguna tasa municipal o impuesto provincial”.