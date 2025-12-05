Secciones
AVENTURA

Una noche distinta en El Cadillal: kayaks bajo la luz de la luna
TRAVESÍA NOCTURNA. El evento está pensado para jóvenes y adultos. TRAVESÍA NOCTURNA. El evento está pensado para jóvenes y adultos.
Hace 1 Hs

Este fin de semana hay una propuesta distinta y particular. Tucumán Kayak Club propone una experiencia para disfrutar de la naturaleza y convoca a ser parte de una nueva edición de “Remada de luna llena” en El Cadillal. La actividad se realizará mañana a partir de las 19 en el lago del dique y busca reunir a aficionados y curiosos en un encuentro que combina deporte, naturaleza y gastronomía.

El punto de partida será la Base TKC, ubicada en el estacionamiento del bar La Isla, donde los participantes recibirán las indicaciones iniciales antes de ingresar al agua. Antes de las 20 se inicia la navegación. El recorrido en kayak permitirá apreciar paisajes increíbles en un horario poco habitual, cuando la caída del sol y la salida de la luna transforman el espejo de agua y las laderas del cerro.

Cómo es la actividad

“La remada será de 40 minutos aproximadamente, y hacia la costa derecha del dique”, explicó Diego Budeguer, miembro del club. En ese punto, bajarán de los kayaks para compartir un refrigerio. “Luego, emprenderemos el regreso bajo la luz de luna y, nuevamente, en la base será la cena y habrá música para terminar una linda velada”, detalló.

La propuesta incluye un paseo guiado y un espacio de encuentro al regresar a la costa, con música, pizza libre y bebida para compartir entre los presentes. Los organizadores remarcaron que se trata de una actividad abierta a personas con y sin experiencia previa, ya que los instructores acompañarán todo el trayecto. “La travesía está pensada, principalmente, para jóvenes y adultos pero pueden participar niños mayores de 10 años acompañados de un tutor”, aclaró Budeguer.

Las inscripciones se realizan a través del perfil de Instagram del club: @tukumankayakclub.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Por qué algunas ciudades argentinas podrían quedar bajo el agua en menos de 80 años
1

Por qué algunas ciudades argentinas podrían quedar bajo el agua en menos de 80 años

Cuáles son las mejores formas de comenzar una conversación, según la Inteligencia Artificial
2

Cuáles son las mejores formas de comenzar una conversación, según la Inteligencia Artificial

Google habilitó una función que todos los usuarios de iPhone estaban esperando
3

Google habilitó una función que todos los usuarios de iPhone estaban esperando

Ese clóset que todavía pedimos abrir
4

Ese clóset que todavía pedimos abrir

Espejos de agua e imponentes montañas: el impresionante desfiladero argentino que compite contra el Gran Cañón de Colorado
5

Espejos de agua e imponentes montañas: el impresionante desfiladero argentino que compite contra el Gran Cañón de Colorado

Efemérides del jueves 4 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?
6

Efemérides del jueves 4 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Más Noticias
Conductores de motos: “Si la regulación nos perjudica, iremos a la Justicia”

Conductores de motos: “Si la regulación nos perjudica, iremos a la Justicia”

El Presupuesto se sancionó con críticas hacia las comunas y a las facultades al Poder Ejecutivo provincial

El Presupuesto se sancionó con críticas hacia las comunas y a las facultades al Poder Ejecutivo provincial

Recuerdos fotográficos: los constantes cambios de la casa donde nació Alberdi

Recuerdos fotográficos: los constantes cambios de la casa donde nació Alberdi

La revolución de la paciencia: diciembre y el desafío de proteger el cerebro de tus hijos de TikTok y los algoritmos de la dopamina

La revolución de la paciencia: diciembre y el desafío de proteger el cerebro de tus hijos de TikTok y los algoritmos de la dopamina

¿Qué sucede con la medición de la pobreza?

¿Qué sucede con la medición de la pobreza?

Efemérides de viernes 5 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides de viernes 5 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Festival Incandescente: seis bandas tucumanas cierran el año con shows en Arquitectura de la UNT

Festival Incandescente: seis bandas tucumanas cierran el año con shows en Arquitectura de la UNT

Comentarios