Una noche distinta en El Cadillal: kayaks bajo la luz de la luna

Este fin de semana hay una propuesta distinta y particular. Tucumán Kayak Club propone una experiencia para disfrutar de la naturaleza y convoca a ser parte de una nueva edición de “Remada de luna llena” en El Cadillal. La actividad se realizará mañana a partir de las 19 en el lago del dique y busca reunir a aficionados y curiosos en un encuentro que combina deporte, naturaleza y gastronomía.

El punto de partida será la Base TKC, ubicada en el estacionamiento del bar La Isla, donde los participantes recibirán las indicaciones iniciales antes de ingresar al agua. Antes de las 20 se inicia la navegación. El recorrido en kayak permitirá apreciar paisajes increíbles en un horario poco habitual, cuando la caída del sol y la salida de la luna transforman el espejo de agua y las laderas del cerro.

Cómo es la actividad

“La remada será de 40 minutos aproximadamente, y hacia la costa derecha del dique”, explicó Diego Budeguer, miembro del club. En ese punto, bajarán de los kayaks para compartir un refrigerio. “Luego, emprenderemos el regreso bajo la luz de luna y, nuevamente, en la base será la cena y habrá música para terminar una linda velada”, detalló.

La propuesta incluye un paseo guiado y un espacio de encuentro al regresar a la costa, con música, pizza libre y bebida para compartir entre los presentes. Los organizadores remarcaron que se trata de una actividad abierta a personas con y sin experiencia previa, ya que los instructores acompañarán todo el trayecto. “La travesía está pensada, principalmente, para jóvenes y adultos pero pueden participar niños mayores de 10 años acompañados de un tutor”, aclaró Budeguer.

Las inscripciones se realizan a través del perfil de Instagram del club: @tukumankayakclub.