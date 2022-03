"Yo no miento": Alberto Fernández pidió investigar la deuda y opositores dejaron el recinto

El presidente, Alberto Fernández (Frente de Todos), reafirmó este martes durante el discurso de apertura de sesiones ordinarias, ante el Congreso de la Nación, su decisión de que se investigue la deuda con el FMI adquirida durante la gestión de Mauricio Macri (PRO-JxC).

Mientras el jefe de Estado expresaba críticas a la administración anterior, aliados a Juntos por el Cambio (JxC) comenzaron a expresar gritos y a abandonar el recinto.

"A partir de esta semana, esperamos que esté en manos de los legisladores considerar aprobar el acuerdo con el staff del Fondo Monetario Internacional”, expresó Fernández, al comenzar a referirse a este tema.

En esa línea, aseveró que el entendimiento con el organismo internacional se cerrará "sin políticas de ajuste y con incremento del gasto real en todos los años del programa". Y subrayó que "no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo".

"Esto nos pone en un camino transitable para nuestro país con mayor previsibilidad, certeza y visión de futuro, y con expansión en infraestructura e inversiones en ciencia y tecnología y en políticas sociales", añadió.

Entonces, el jefe de Estado expresó duras críticas al macrismo por el incremento en las obligaciones. “No quedó ni un puente, ni una carretera, solo nos quedó una deuda externa impagable”, indicó,

Además, señaló que el endeudamiento tomado por Macri "no fue autorizado" por el Congreso nacional "ni fue consultado respecto de las obligaciones que el Estado Nacional asumía al tiempo de tomar la deuda".

"El dinero que ingresó de ese préstamo no fortaleció las reservas del Banco Central porque fue enteramente utilizado para pagar deuda externa insostenible y financiar la fuga de capitales", arremetió.

El punto de ebullición llegó cuando Alberto Fernández comunicó la decisión de que se investiguen aquellas decisiones del macrismo. "Los argentinos y los argentinos tienen el derecho de saber quiénes fueron los responsables de tantos desatinos", cuestionó.

En ese punto, comenzaron a resonar gritos desde las bancas. "Pido permiso para seguir", reiteró el presidente, en distintas ocasiones. En un momento, además, indicó: "yo no miento; me conocés, Alfredo, yo no miento", al parecer, en alusión al mendocino Alfredo Cornejo (UCR-JxC), quien lo cuestionaba desde el recinto.

A continuación, legisladores de la coalición opositora comenzaron a retirarse del salón.