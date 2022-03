Otra vez, el Presidente dijo que enviará un proyecto para reformar lo servicios de inteligencia

El presidente Alberto Fernández anticipó este mediodía que enviará "en los próximos días" un proyecto de ley para modificar los servicios de inteligencia para que "permitan producir información estratégica de calidad que contribuya a tomar decisiones", durante su discurso en la 140 apertura de sesiones ordinarias.

"En los próximos días enviaré un proyecto de Ley que permita consolidar el trabajo hecho en estos años en materia de inteligencia", confirmó el máximo mandatario frente al Congreso nacional e instó a ambas cámaras que "acompañen este camino".

"El país requiere organismos de inteligencia que permitan producir información estratégica de calidad que contribuya a tomar decisiones y a proteger (no a espiar) al conjunto de la población frente a los riesgos y desafíos de un mundo cada vez más dinámico", señaló.

Como lo había hecho el 1 de marzo de 2020, criticó a la gestión de su antecesor, Mauricio Macri, por hacer uso indebido de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), lo cual afectó "los derechos y garantías de los y las habitantes de nuestra nación".

"A la luz de lo que hoy sabemos, no habíamos llegado a tener real dimensión del enorme daño que esas intromisiones causaron", sostuvo.

"Cuando asumí la Presidencia me comprometí a terminar con los sótanos de la democracia prometiendo que nunca más esas prácticas oscuras pondrían en riesgo la institucionalidad", enfatizó. "Tengo la tranquilidad de haber cumplido con la palabra que empeñé. Me ocupé de que no existan causas armadas entre los servicios de inteligencia, las autoridades de los poderes públicos y miembros que deshonran la administración de justicia. Garanticé que no existan nuevos encarcelamientos sin sustento jurídico. Puse fin a las escuchas o seguimientos ilegales a dirigentes opositores, a sus familiares o a sus representantes jurídicos", enumeró Fernández. "En síntesis, dije nunca más a esos sótanos que propusimos desmantelar y por eso los desmantelamos", resaltó.

El presidente aseguró que "en la Argentina de hoy no hay espionaje político" y que "no se intervienen teléfonos sin causa judicial".

"El secreto no puede ser nunca más la excusa para que el Estado institucionalice un sistema de espionaje cuyo fin sea la persecución a opositores políticos o la extorsión. Ese es el entramado que la intervención de la AFI develó y denunció", concluyó ante la Asamblea Legislativa.