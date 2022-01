Los vaivenes ante el FMI concitan las miradas de la política y de los mercados

Las tensas tratativas que giran en torno a la renegociación de la deuda con el FMI, presionan al país para resolver un acuerdo que implicaría aplicar un programa de reducción del déficit fiscal a una velocidad que, según el ministro Guzmán, detendría el crecimiento económico y productivo del país.

La discusión se circunscribe alrededor del tiempo que el FMI le brindaría al país para llegar a una instancia de déficit cero. El Tesoro le pediría un 1% de reducción de déficit fiscal por año, mientras que la Argentina lo haría en 0,7%. Martín Guzmán prevé llegar a esa cifra en el año 2027 a través de lo que denomina el “sendero fiscal”, al tiempo que el Fondo Monetario Internacional insiste en adelantarlo para el 2024.

El año pasado el país terminó con un déficit fiscal que rondó el 3% del PBI. Por consiguiente, aceptar las condiciones que plantea el Fondo, implicaría una serie de ajustes que el oficialismo no está dispuesto a afrontar.

“Lo que el FMI ha planteado es que debe haber una consolidación fiscal más rápida. Pero hay dos problemas: el primero es que la forma de cómo ellos lo plantean detendría la recuperación económica en el corto plazo. El segundo es que el punto en el cual se enfocaría la más rápida consolidación fiscal sería en una expansión menor de la inversión en infraestructura pública”, explicó el ministro Guzmán.

Las especulaciones sobre la aceptación o el rechazo del plan de pago que propone la Argentina han inundado los análisis económicos de la última semana.

Evolución de las cuentas públicas

En cuanto a la evolución de las cuentas públicas, indicó que se “redujo fuertemente el déficit primario del 6,4% del PIB en 2020 al 3% en 2021; una reducción de 3,5 puntos en un año con un crecimiento del 10%. Si continuáramos en la trayectoria pronosticada por el FMI, se socavaría el crecimiento y el éxito del programa de apoyo”. Además, manifestó que se requiere de más tiempo para lograr un acuerdo que les sirva a ambas partes. “La economía va a mejorar, pero necesitamos más tiempo para pagar” declaró.

Desde el Gobierno Nacional proponen un sendero de pago y recuperación progresivo: cuidar el crecimiento y fomentar la recaudación, al tiempo que se incentivo el aumento de exportaciones y el empleo.

Sin embargo, sea cual fuere el camino que tomen las autoridades –desde un atraso en los pagos con serias consecuencias económicas o una fuerte reducción del déficit fiscal con ajuste interno- la situación no resulta muy prometedora.

Este año Argentina debe atravesar por un vencimiento de 19.000 millones de dólares y 20.000 millones de dólares en 2023. En los primeros tres meses del año, tiene que pagar 5.542 millones de dólares, de los cuales US$ 3.199 millones corresponden a vencimientos de marzo, mes en el que se vaticina una resolución con el Fondo.

La semana pasada, el Banco Central volvió a vender muchos dólares y perforó el piso de US$ 39.000 millones de reservas totales. El viernes, el dólar blue alcanzó un nuevo récord nominal histórico: escaló más de $6 y se vendió a $219. Se trata de una suba acumulada de $9,50 en la semana (4,5%) y de $13 desde que empezó el año; lo que provocó que el riesgo país avance 27 unidades (+1,4%) y se posiciones en los 1.917 puntos básicos. Esto conforma el valor más alto desde que se reestructuró la deuda en septiembre de 2020. Según los analistas, aquella situación se dio por la fuerte emisión de dinero que hubo durante el último trimestre del año pasado, sumado a los cambios en las expectativas del mercado, luego de que el ministro de Economía admitiera que el acuerdo con el FMI todavía dista de resolverse.

El aumento del dólar responde a una sobrerreacción del mercado especulando con la demora del acuerdo.

En busca de apoyo internacional

Las inversiones extranjeras no vienen siendo fuertes, ni en Argentina ni en América Latina. En ese contexto el presidente Alberto Fernández, junto con el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero y el ministro de Economía, Martín Guzmán, definirán esta semana la agenda de temas que se va a abordar en el viaje previsto para el 3 y 4 de febrero hacia Rusia y China.

En las reuniones planean ratificar el apoyo del mandatario ruso en lo que respecta a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.

La comitiva que lo acompañará aún no está definida, pero en el entorno aclararon que será reducida y sin periodistas debido a la situación sanitaria. El Jefe de Estado se reunirá el 3 de febrero con Vladimir Putin en Moscú y al día siguiente se encontrará con Xi Jinping, mandatario de la República Popular China.

¿Ayuda financiera de Rusia?

El embajador argentino en Rusia, Eduardo Zuain,dijo en una entrevista radial que si Fernández “lo plantea, Rusia va a examinar las posibilidades de alguna ayuda financiera porque es un país sólido en materia económica y tiene todas las posibilidades”. Señaló que “hay que examinar los proyectos concretos para que esa proposición pueda materializarse”.

En lo que respecta a la visita en Beijing, según Télam, la agenda apunta a variados acuerdos en materia comercial y energética: proyectos de infraestructura, la compra de dos reactores nucleares del INVAP y la posibilidad de que Argentina se incorpore a la Ruta de la Seda.

Coincidiendo con el 50 aniversario de relación entre ambos países, los mandatarios firmaran un memorándum de entendimiento con la empresa State Power Investment Corporation Limited (SPIC), uno de los cinco grupos energéticos de ese país y generadora de energía solar más grande del mundo. Además, firmaran convenios con empresas del sector energético nuclear y metalúrgica. El objetivo es tener “una agenda de cooperación que tenga como eje central la transferencia de tecnología”, explicaron desde la Embajada argentina en Beijing.

Por su parte, el embajador argentino en Beijing, Sabino Vaca Narvaja, manifestó su adhesión a la pronta firma de un acuerdo con el FMI y aseguró que esperar ayuda económica de China no constituye una buena idea. “Yo soy de la idea de que nosotros tenemos que cerrar con el Fondo, pero de la mejor manera. La verdad es que el acuerdo fue obsceno. A nadie le sirve que eso se dilate” destacó. A su vez indicó que China “siempre ha apoyado nuestra posición con el FMI. Lo que hicieron con Trump fue un apoyo claramente político. Nunca el Fondo había dado ese volumen de préstamo para que lo usen casi en una elección”. Destacó, además, su buena relación con el embajador en Washington y dijo que “la apuesta con la administración Biden es la correcta”.

Sobre la posibilidad de intervención de China a favor de Argentina en las tratativas con el Fondo, Narvaja sostuvo “la verdad es que no veo cómo China lo resolvería. Primero porque no veo a China peleándose a ese nivel con Estados Unidos ya que es parte del FMI” y agregó que ese país podría colaborar en ciertos aspectos, pero pedir que se duplique el swap no sería posible. “Me gusta más la idea de negociar con China desde la región” remarcó.

Finalmente, Narvaja habló de la relación entre China y Estados Unidos y dijo que con el cambio de administración mejoró la relación, al menos, en lo que respecta al tema ambiental. Sin embargo, “el punto de división, más que el tema de los Juegos Olímpicos, es el tema Taiwán”. (Producción periodística, Graciela Di Vico).