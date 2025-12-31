Estados Unidos embiste por tierra y escala el conflicto con Venezuela

Estados Unidos avanzó contra Venezuela en un ataque terrestre que, según reveló el propio presidente estadounidense Donald Trump, ha causado, la semana pasada, la destrucción de una “zona del muelle” en el país sudamericano, que era utilizada por presuntos narcotraficantes para cargar embarcaciones con drogas.
“Hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan las embarcaciones con drogas. Así que atacamos todas las embarcaciones, y ahora atacamos la zona: es una zona de implementación, ahí es donde operan, y esa zona ya no existe”, comentó Trump a los periodistas en Florida, pero no reveló si fue el Pentágono u otra entidad estadounidense la que llevó a cabo la operación. La explosión fue causada por un ataque con drones realizado por la CIA, según informaron la cadena CNN y el New York Times, que citaron fuentes cercanas al asunto. Se trataría de un muelle remoto que, según los estadounidenses, era usado por la organización criminal Tren de Aragua para almacenar drogas y transferirlas a embarcaciones para su envío. .
Hasta el momento, el gobierno que lidera Nicolás Maduro no respondió. No había nadie presente en el lugar en el momento del ataque, ni se reportaron víctimas, expresaron las fuentes, añadiendo que las fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos proporcionaron apoyo de inteligencia para el operativo.
Trump reveló por primera vez el ataque en una entrevista con la radio WABC el 26 de diciembre, en la cual expuso que su Administración atacó, dos noches antes, “una gran instalación” que presuntamente producía drogas ilícitas en Venezuela.
Aeronave civil
En tanto, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela destruyó una aeronave civil que había ingresado de manera ilegal a su territorio, informó el jefe del Comando Estratégico Operacional de la institución, Domingo Hernández Lárez. El oficial de la FANB detalló en redes sociales que la aeronave tipo bimotor sin seriales visibles permanecía “oculta y enmascarada” en una zona de bosque, en el municipio Pedro Camejo del estado de Apure, en la región occidental de Venezuela.
La avioneta “no presentaba permiso ni plan de vuelo para circular por territorio nacional, por lo que fue declarada hostil, siendo la misma destruida in situ”, especificó Hernández Lárez. El mando militar señaló que durante 2025, se interceptaron o neutralizaron en Venezuela 31 aeronaves relacionadas con actividades ilegales y desde 2012 la cifra asciende a 422 aparatos.
“La FANB combate a diario y con furor a lo largo y ancho de nuestro territorio (…) el flagelo de las drogas y el narcotráfico”, subrayó Hernández Lárez, al señalar que ello se hace para mantener la independencia y la soberanía. Las aeronaves civiles interceptadas por la Fuerza Armada venezolana están por lo general vinculadas a actividades del narcotráfico, según las autoridades.