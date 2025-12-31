Estados Unidos embiste por tierra y escala el conflicto con Venezuela

“Hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan las embarcaciones con drogas. Así que atacamos todas las embarcaciones, y ahora atacamos la zona: es una zona de implementación, ahí es donde operan, y esa zona ya no existe”, comentó Trump a los periodistas en Florida, pero no reveló si fue el Pentágono u otra entidad estadounidense la que llevó a cabo la operación. La explosión fue causada por un ataque con drones realizado por la CIA, según informaron la cadena CNN y el New York Times, que citaron fuentes cercanas al asunto. Se trataría de un muelle remoto que, según los estadounidenses, era usado por la organización criminal Tren de Aragua para almacenar drogas y transferirlas a embarcaciones para su envío. .