Los argumentos del juez para sobreseer por abuso sexual a los jugadores de Vélez

Los querellantes Patricia Neme, Patricio Char y Franco Venditti pidieron que esa evidencia no fuera tenida en cuenta. Sostuvieron que en la realización de las pericias se cometieron diversas irregularidades y que se vulneraron la intimidad de las testigos y el secreto profesional entre la víctima y su abogada. También denunciaron que se utilizaron palabras clave no autorizadas por el juez interviniente. No solo rechazaron el pedido de sobreseimiento, sino que intentaron en vano que esa cuestión fuera debatida en una audiencia.