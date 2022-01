Espert: "El dólar y la inflación se van a disparar si no hay un acuerdo con el FMI"

El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, se refirió a las negociaciones del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y explicó cuáles serían las consecuencias para el país si no se llega a un acuerdo.

"El dólar y la inflación se van a disparar y mucho si no hay un acuerdo con el FMI y Argentina entra en default. Eso un poco se va a empezar a ver el viernes de la semana que viene, que vencen cerca de 800 millones de dólares con el Fondo. Ahí vamos a empezar a ver si el Gobierno quiere pagarle o no y las consecuencias", afirmó Espert durante una entrevista con Radio Rivadavia.

Y agregó: "acá necesitas un acuerdo con el Fondo sí o sí, pero por una cuestión elemental: las deudas se pagan".

El parlamentario consideró que no pagarle al organismo de crédito significaría "enemistarse con la comunidad internacional". "Nos vamos a tener que ir a vivir a otro planeta que se llama Marte, pero donde no hay oxígeno, así que no sé cómo vamos a hacer para vivir. Si le defaulteás al Fondo te transformas en un paria", indicó.

"¿Qué es esto de que alegremente Argentina se endeuda y anda llorando por medio mundo cuando necesita plata y cuando tiene que pagar siempre encuentra una excusa? No podes vivir cagando al mundo, ya sea al acreedor privado que te prestó o al FMI", consideró.

Por último, Espert cuestionó el rol del ministro de Economía, Martín Guzmán y señaló que el esfuerzo del Gobierno debería estar en todos los días ver "cómo le encuentra la vuelta al acuerdo con el Fondo". "Sin embargo lo veo a Guzmán buscando excusas para tirarle tierra al Fondo", finalizó.