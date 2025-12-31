Secciones
Las parejas de los ex jugadores de Vélez reaccionaron al sobreseimiento en la causa por abuso sexual

La defensa de la denunciante confirmó que apelará el fallo. En redes, familiares y allegados de los futbolistas expresaron alivio.

TODO PUEDE CAMBIAR. Los cuatro futbolistas fueron sobreseídos en un proceso que ya lleva casi 21 meses. TODO PUEDE CAMBIAR. Los cuatro futbolistas fueron sobreseídos en un proceso que ya lleva casi 21 meses.
Hace 3 Hs

La resolución judicial que benefició a los cuatro ex jugadores de Vélez imputados por abuso sexual en 2024 volvió a generar repercusión pública. Este martes, la Justicia de Tucumán dispuso el sobreseimiento de Sebastián Sosa, Braian Cufré, José Florentín y Abiel Osorio. Sin embargo, los abogados que acompañan a la denunciante confirmaron que apelarán la decisión, por lo que el expediente seguirá en trámite.

Mientras la querella resaltó que el fallo no es definitivo, en el entorno de los futbolistas hubo reacciones de alivio. En ese marco, las parejas de algunos de ellos compartieron mensajes en redes sociales que rápidamente se viralizaron y acompañaron la noticia.

Una de las primeras en expresarse fue María Belén Santorre, novia de Osorio, quien publicó una imagen religiosa y una foto de ambos con la frase: “Lo mejor está por venir, Tanque”. También Rosana Rojas, pareja de Florentín, difundió un mensaje espiritual en agradecimiento y escribió: “Dios te va a honrar”. En cambio, Antonella Parisotti, novia de Cufré, evitó pronunciarse públicamente.

En paralelo, Sosa publicó un fuerte descargo en redes sociales en el que sostuvo que siempre confió en la Justicia y agradeció el apoyo de su familia, allegados y abogados. Los cuatro futbolistas escucharon la decisión judicial en la sala de audiencias y, según testigos, se quebraron al conocer el fallo.

La postura de la denunciante

Tras la resolución, la joven que realizó la denuncia habló públicamente y aseguró que continuará el proceso judicial: “Voy a llegar hasta la última instancia. Nadie me va a negar lo que pasó”. La abogada que la representa confirmó que presentará recursos para impugnar la sentencia, por lo que el caso seguirá en estudio.

Temas Club Atlético Vélez SarsfieldSebastián SosaBraian CufréAbiel OsorioJosé Florentín BobadillaDenuncia contra futbolistas de Vélez
