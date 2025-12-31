Las parejas de los ex jugadores de Vélez reaccionaron al sobreseimiento en la causa por abuso sexual

La resolución judicial que benefició a los cuatro ex jugadores de Vélez imputados por abuso sexual en 2024 volvió a generar repercusión pública. Este martes, la Justicia de Tucumán dispuso el sobreseimiento de Sebastián Sosa, Braian Cufré, José Florentín y Abiel Osorio. Sin embargo, los abogados que acompañan a la denunciante confirmaron que apelarán la decisión, por lo que el expediente seguirá en trámite.