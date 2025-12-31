Choque en El Bracho: la tragedia de la familia santiagueña se habría producido porque el conductor perdió el control del auto

Un fatal accidente de tránsito se cobró la vida de tres personas oriundas de Santiago del Estero que viajaban hacia Tucumán para las fiestas. Un cuarto integrante del vehículo estrellado sufrió traumatismos y se encuentra internado en el hospital Padilla.
El siniestro se produjo ayer minutos después de las 7, a la altura del kilómetro 1.170 de la ruta 9, en el tramo El Bracho-Mancopa. Fuentes policiales informaron que el conductor Luis Leandro Suárez (38 años), perdió el control del automóvil Renault Sandero, derrapó y chocó contra árboles de eucalipto ubicados al costado de la traza.
Al igual que el chofer, dos mujeres, identificadas como Olga Estela Morán y Cecilia Vizeta Orrieta, fallecieron en el lugar como producto del violento impacto. El único sobreviviente fue Lucas Nahuel Orrieta, un joven de 20 años que viajaba en el asiento del acompañante. Debido a sus heridas fue trasladado al hospital de El Bracho y posteriormente lo derivaron hacia el hospital Padilla debido a la gravedad de los politraumatismos.
El hecho
Una vez estable, el joven relató lo sucedido. Según contó, él y su familia son oriundos del barrio Autonomía, en la capital de Santiago del Estero. Habían emprendido a temprana hora un viaje rumbo a Tucumán y dijo que mientras circulaban en dirección sur-norte el conductor perdió el control del auto y volcó bruscamente.
Vecinos de la zona y algunos automovilistas que transitaban por la ruta se acercaron al lugar del accidente para auxiliar a las víctimas. Al ver la gravedad del asunto rápidamente alertaron a la sede de la Unidad Regional Este y al 911. Minutos después, efectivos de la comisaría de El Bracho y de Mancopa llegaron a la escena del siniestro y cortaron el tránsito durante cuatro horas para trabajar con precaución.
“Aparentemente el vehículo iba a alta velocidad porque uno de los pasajeros salió disparado y cayó en un camino de tierra que está al costado de la ruta, a unos 40 o 50 metros de distancia. Los bomberos que trabajaron en el lugar tuvieron algunas complicaciones porque otra de las personas fallecidas había quedado atrapada en el interior del vehículo”, explicó a LA GACETA Carlos Ruiz, jefe de la URE.
El comisario indicó que sobre la ruta encontraron una de las ruedas delanteras desprendida del automóvil y huellas de derrape en la cinta asfáltica. Se ordenó el secuestro del vehículo para que los peritos de la Policía realicen un abordaje completo, con el fin de esclarecer cómo se originó el accidente. “En el análisis se incluirá la parte planimétrica en la carpeta técnica, donde se medirán huellas de frenado y se calculará la velocidad”, sostuvo.
El caso fue remitido a la Fiscalía de Homicidios II que dirige Carlos Sale. El fiscal dispuso que los cuerpos permanezcan en la morgue judicial hasta que se presente la empresa fúnebre que designe la familia.