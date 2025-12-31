Choque en El Bracho: la tragedia de la familia santiagueña se habría producido porque el conductor perdió el control del auto

Vecinos de la zona y algunos automovilistas que transitaban por la ruta se acercaron al lugar del accidente para auxiliar a las víctimas. Al ver la gravedad del asunto rápidamente alertaron a la sede de la Unidad Regional Este y al 911. Minutos después, efectivos de la comisaría de El Bracho y de Mancopa llegaron a la escena del siniestro y cortaron el tránsito durante cuatro horas para trabajar con precaución.