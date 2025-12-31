Así funciona un gimnasio exclusivo para mayores de 50 años

Caminar, estirar, moverse en el agua, fortalecer el cuerpo con rutinas suaves o recuperar el equilibrio a través de movimientos lentos y conscientes ya no son sólo recomendaciones médicas. Forman parte de una nueva manera de pensar la actividad física después de los 50 años. En ese contexto, Tucumán suma una experiencia inédita con la apertura del primer gimnasio exclusivo para personas mayores de 50 en el norte del país. La propuesta pone en el centro la salud, la constancia y el bienestar integral, y busca demostrar que moverse, a cualquier edad, también es una forma de ganar autonomía, energía y calidad de vida.