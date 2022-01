Atlético crece y crece en infraestructura

El “Gran Stadium” fue inaugurado el 21 de mayo de 1922. En aquel momento se trataba de algunos escalones de madera, distribuidos en dos tribunas. La capacidad era para 5.000 personas. Con el correr de los años el estadio fue objeto de algunos cambios, hasta quedar con la fisonomía que se lo conoce actualmente, superando ampliamente las 30.000 localidades.

En la década del 60 se transformó en el primer estadio del norte del país en contar con una tribuna techada y de cemento: la gran visera del actual sector dos. En los 70 se inauguró la tribuna de calle Bolivia (la “Luis Reartez”) y en los 90 los famosos codos.

En 2009, tras llegar a Primera división, desde la comisión directiva apostaron a un proyecto integral, que cada vez está más cerca de completarse. El plan contaba con tres etapas, las cuales incluían nueva cantina, oficina de socios, oficina contable y de las subcomisiones. Además, una nueva tienda exclusiva, cambio de lugar de los vestuarios, creación de un lobby, una nueva sala de prensa, salida fairplay, inauguración de los nuevos sectores tres y cuatro, nuevos ingresos, renovación de la fachada y demás. Aquel gran proyecto se completó a la fecha casi en un 90 por ciento. Nada mal.

Quedaban pendientes las nuevas cabinas de transmisión y los palcos. Sin embargo, hoy los hinchas “decanos” ya pueden ir tachando esto último del listado.

Los nuevos palcos serán inaugurados en la Copa de la Liga Profesional y brindarán confort a los hinchas que disfrutarán de este nuevo espacio apenas se reanude la competencia oficial.

La obra, entre otras cosas, incluye 12 palcos, de los cuales dos tienen capacidad para 12 personas, mientras los otros diez cuentan con nueve butacas. Cada palco está equipado con aire acondicionado, televisor smart, frigobar y barra. El piso es flotante de PVC de alto tránsito y las luces son LED. “Son más modernos y más grandes que los ya existentes, la idea es otorgar nuevos espacios para que los hinchas se sientan cómodos en el estadio”, relató Martín García, tesorero “decano”.

No es casualidad que las obras no se detengan en el mundo “decano”. En primer lugar porque es una constante de los últimos años. El buen manejo dirigencial se nota a simple vista cuando se recorre el Monumental o el complejo: obras, renovaciones, inauguraciones y más. Pero también hay un deseo de cumpleaños, que aunque no se lo diga a viva voz, se nota. Se vienen los 100 años del gigante de cemento y se busca que quede impecable. El “José Fierro” se vestirá de gala. Claro, los centenarios no se dan todos los días.

Dentro de las posibilidades, económicas y edilicias, en los últimos años el estadio mostró una renovación casi absoluta, tratando de modernizarse. Acrílicos, ingresos nuevos, tribunas nuevas, vestuarios nuevos y más. La casa de Atlético dista mucho de lo que era hace unas décadas atrás.

Volviendo a las obras por inaugurar, los palcos en sí, no son lo único que encontrarán los “Decanos” en ese sector. En el mismo entrepiso de la platea norte, entre los sectores tres y cuatro, habrá un espacio común, que contendrá una barra, un patio interior vidriado para fumadores y baños. “Este espacio tiene una ambientación con cielorraso de madera, luces LED y piso de porcelanato. Hablamos de una edificación de 350 metros cuadrados entre los palcos y otros 350 metros cuadrados en el espacio común”, detalló García.

Además, en ese mismo espacio habrá baños para los plateístas de los sectores tres y cuatro. “Los baños se ubican en dos sectores del entrepiso, uno para los socios que vayan a los palcos y el otro para las plateas. Además, el lado que da hacia el frente del estadio está vidriado y con carpintería de aluminio”, comentó el tesorero.

La cuenta regresiva está en marcha, a poco más de cuatro meses para el centenario del estadio, el “José Fierro” sigue agrandándose para recibir a todos los “Decanos”. En breve se comenzará a colocar el sistema de audio propio. Las obras no se detienen aquí; falta muy poco para que aquel proyecto integral quede completamente realizado, siempre buscando la comodidad de los socios y de los hinchas.