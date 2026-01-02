Secciones
LA GACETA
SociedadActualidad

Con esta caminata se tonifican todos los músculos del cuerpo

Aunque a simple vista parece una técnica sencilla, su ejecución sistemática proporciona beneficios profundos en términos de fuerza funcional y estabilidad estructural.

Con esta caminata se tonifican todos los músculos del cuerpo caminata del granjero
Hace 3 Hs

La caminata de granjero es un movimiento fundamental en diversos programas de acondicionamiento físico gracias a su capacidad para involucrar prácticamente toda la musculatura de manera simultánea. Aunque a simple vista parece una técnica sencilla, su ejecución sistemática proporciona beneficios profundos en términos de fuerza funcional y estabilidad estructural.

Cómo entrenar el cerebro: los cinco ejercicios que mejoran la memoria

Cómo entrenar el cerebro: los cinco ejercicios que mejoran la memoria

Una de las principales virtudes de este ejercicio es su adaptabilidad. Puede integrarse en cualquier entorno de entrenamiento, requiriendo únicamente un par de mancuernas o pesas rusas cuyo peso se ajuste a la capacidad y objetivos del usuario. Esta versatilidad lo convierte en una herramienta sumamente accesible para mejorar el fortalecimiento muscular integral sin necesidad de maquinaria compleja.

Cómo realizar la caminata del granjero

-Elige las mancuernas adecuadas: selecciona dos mancuernas que representen un desafío al caminar la distancia, pero que te permitan hacerlo sin comprometer tu postura o riesgo de lesiones.

-Coloca las mancuernas y posición inicial: sitúa las mancuernas a ambos lados de tus piernas y párate con la espalda recta, manteniendo una mirada firme hacia el punto de inicio.

-Levanta las mancuernas: con los hombros relajados y cuidando tu postura, agáchate para recoger las mancuernas del suelo. Asegura un buen agarre y mantén la postura adecuada.

-Comienza a caminar: inicia el trayecto manteniendo la espalda recta y evitando desequilibrios laterales. Mantén la mirada hacia el final del trayecto, no en las mancuernas o tus pies. Mantén los hombros hacia atrás y el pecho erguido.

-Mantén el ritmo: procura que tus pasos sean regulares y que cada uno recorra la misma distancia que el otro para una mayor eficiencia.

-Descanso y repetición: una vez llegues al final del recorrido, agáchate para soltar las mancuernas. Descansa durante 60 segundos y repite el trayecto en sentido contrario.

Qué músculos se trabajan con la caminata del granjero

-Glúteos: desempeñan un papel fundamental en la extensión de la cadera en cada paso.

-Cuádriceps: principal grupo muscular de las piernas, soporta el peso y protege las rodillas.

-Isquiotibiales: actúan al recoger las mancuernas y flexionar en cada paso.

-Abdominales: ayudan a mantener el torso recto, activando tanto el recto abdominal como los oblicuos.

-Trapecio y hombros: se activan al sostener el peso en brazos extendidos, evitando movimientos laterales.

Otros grupos musculares como las pantorrillas, lumbares, erectores de la columna, antebrazos, bíceps y tríceps también se involucran. Esta rutina multifuncional trabaja los principales grupos musculares en una sola sesión.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Guía de limpieza para principiantes: ¿cuáles son los errores más comunes?

Guía de limpieza para principiantes: ¿cuáles son los errores más comunes?

Cómo freezar correctamente los sanguchitos que quedaron de Navidad

Cómo freezar correctamente los sanguchitos que quedaron de Navidad

Vacaciones del personal doméstico: cómo calcular los días que corresponden

Vacaciones del personal doméstico: cómo calcular los días que corresponden

Lo más popular
¿Por qué la venta del ingenio Concepción es una operación virtuosa?
1

¿Por qué la venta del ingenio Concepción es una operación virtuosa?

Don Aldo, la magia de la guarda y la razón por la que los vinos tucumanos serían mejores que los de Cafayate
2

Don Aldo, la magia de la guarda y la razón por la que los vinos tucumanos serían mejores que los de Cafayate

Jaldo, Milei y qué se viene en 2026
3

Jaldo, Milei y qué se viene en 2026

Seis personas fueron heridas con armas en Año Nuevo
4

Seis personas fueron heridas con armas en Año Nuevo

El Gobierno de Milei suspendió las contrataciones en el sector público
5

El Gobierno de Milei suspendió las contrataciones en el sector público

El Mollar y San Pedro de Colalao abren su temporada
6

El Mollar y San Pedro de Colalao abren su temporada

Más Noticias
Hay alerta naranja y amarilla por calor extremo, y siguen tormentas: qué zonas están en riesgo

Hay alerta naranja y amarilla por calor extremo, y siguen tormentas: qué zonas están en riesgo

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán

El año arranca con alertas por tormentas y calor extremo: ¿cuáles son las zonas más afectadas?

El año arranca con alertas por tormentas y calor extremo: ¿cuáles son las zonas más afectadas?

Caso Vélez: los fundamentos del juez para sostener que hubo consentimiento y dictar el sobreseimiento

Caso Vélez: los fundamentos del juez para sostener que hubo consentimiento y dictar el sobreseimiento

El último y desgarrador deseo de Brigitte Bardot que dejó antes de morir

El último y desgarrador deseo de Brigitte Bardot que dejó antes de morir

La cruda confesión de Brigitte Bardot sobre su hijo: “Habría preferido parir un cachorro”

La cruda confesión de Brigitte Bardot sobre su hijo: “Habría preferido parir un cachorro”

National Geographic confirma el proceso de división en África y la formación de un nuevo océano

National Geographic confirma el proceso de división en África y la formación de un nuevo océano

La difícil relación de Brigitte Bardot con su único hijo: un vínculo marcado por la distancia

La difícil relación de Brigitte Bardot con su único hijo: un vínculo marcado por la distancia

Comentarios