Con esta caminata se tonifican todos los músculos del cuerpo

Una de las principales virtudes de este ejercicio es su adaptabilidad. Puede integrarse en cualquier entorno de entrenamiento, requiriendo únicamente un par de mancuernas o pesas rusas cuyo peso se ajuste a la capacidad y objetivos del usuario. Esta versatilidad lo convierte en una herramienta sumamente accesible para mejorar el fortalecimiento muscular integral sin necesidad de maquinaria compleja.