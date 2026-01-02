Secciones
LA GACETA
SociedadActualidad

Por qué tu currículum puede ser descartado en segundos: así podés adaptarlo para pasar los filtros ATS

Los filtros ATS (Applicant Tracking System) descartan un currículum vitae que no puede ser leído claramente. Estas son algunas claves para superarlos.

AL BUSCAR TRABAJO. El formato, las palabras clave y los errores que te pueden dejar fuera. / FREEPIK AL BUSCAR TRABAJO. El formato, las palabras clave y los errores que te pueden dejar fuera. / FREEPIK
Hace 1 Hs

Buscar trabajo puede ser frustrante, especialmente cuando el currículum vitae parece perderse en el camino. Lo que muchos no saben es que, antes de llegar a una persona, la mayoría de los CV pasa primero por un filtro automático que decide si sigue en carrera o queda descartado en segundos. No evalúa talento ni potencial: evalúa si el documento puede ser leído correctamente por el sistema.

Estos filtros se llaman ATS (Applicant Tracking System) y hoy son utilizados por empresas de todos los tamaños para ordenar, clasificar y seleccionar candidatos. Si el CV no está diseñado de manera compatible, puede quedar afuera aunque el perfil sea ideal para el puesto.

¿Qué es un ATS y por qué importa? Un ATS es un software que analiza currículums como si fueran textos: busca palabras clave, secciones reconocibles y formatos simples. Cuando el diseño es demasiado gráfico, el archivo no es el correcto o el lenguaje no coincide con la búsqueda, el sistema no logra interpretar la información y descarta automáticamente al candidato. En otras palabras, el problema no suele ser el contenido, sino la forma.

Cómo saber si un CV es compatible

No hace falta ser experto en tecnología para detectarlo. Algunas señales clave:

Formato del archivo: lo más recomendable es un archivo Word (.docx) o un PDF en texto plano. Los CV escaneados, en imagen o con gráficos incrustados suelen ser ilegibles para el sistema.

Estructura clara: los ATS reconocen secciones tradicionales como Experiencia laboral, Educación o Habilidades. Los títulos creativos pueden confundir al software.

Lenguaje directo: los sistemas buscan coincidencias exactas. Si la oferta dice “Excel avanzado”, eso mismo debería figurar en el CV.

Diseño simple: una sola columna, sin íconos, tablas ni barras de progreso. Lo que se ve lindo, muchas veces no se lee bien.

Un truco rápido es la prueba del bloc de notas: copiar y pegar el CV en un documento de texto plano. Si se lee ordenado, el ATS probablemente también pueda hacerlo.

EJEMPLOS. El de la izquierda pasaría los filtros ATS, mientras que el de la derecha no. / LA GACETA EJEMPLOS. El de la izquierda pasaría los filtros ATS, mientras que el de la derecha no. / LA GACETA

Buenas prácticas para pasar los filtros

Un CV compatible con ATS no tiene por qué ser aburrido, pero sí claro:

- Usar tipografías clásicas y tamaños estándar.

- Incluir palabras clave que aparezcan en la oferta laboral.

- Respetar encabezados tradicionales.

- Describir logros concretos y medibles, no solo tareas.

- Usar viñetas para ordenar la información.

- Evitar tablas, gráficos, imágenes y abreviaturas confusas.

- Cuidar que los datos de contacto estén en el cuerpo del texto y no en encabezados o pies de página.

REDACCIÓN. Con palabras clave, el documento puede ser leído correctamente por el sistema. / REDACCIÓN CV REDACCIÓN. Con palabras clave, el documento puede ser leído correctamente por el sistema. / REDACCIÓN CV

Los errores más comunes

Entre los motivos más frecuentes de descarte automático aparecen: plantillas muy gráficas, CV enviados como imagen, información clave mal ubicada o textos genéricos que no coinciden con la búsqueda del puesto.

Superar un ATS no es hacer trampa, es asegurarse de que el CV llegue a quien tiene que leerlo. Recién después de esa primera barrera, la experiencia, las habilidades y el recorrido profesional pueden jugar a favor.

Adaptar el currículum a estos sistemas puede marcar la diferencia entre quedar afuera o avanzar en un proceso de selección. En un mercado laboral cada vez más digital, entender cómo funcionan los filtros automáticos es parte del juego.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas Jóvenes
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Por qué la venta del ingenio Concepción es una operación virtuosa?
1

¿Por qué la venta del ingenio Concepción es una operación virtuosa?

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán
2

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán

Don Aldo, la magia de la guarda y la razón por la que los vinos tucumanos serían mejores que los de Cafayate
3

Don Aldo, la magia de la guarda y la razón por la que los vinos tucumanos serían mejores que los de Cafayate

Jaldo, Milei y qué se viene en 2026
4

Jaldo, Milei y qué se viene en 2026

Temporada 2026 en El Cadillal: entre kayak, rappel y relax, ¿cuál es el presupuesto necesario para pasar un día en el dique?
5

Temporada 2026 en El Cadillal: entre kayak, rappel y relax, ¿cuál es el presupuesto necesario para pasar un día en el dique?

Se oficializó el aumento salarial para funcionarios: Milei y Villarruel quedaron afuera
6

Se oficializó el aumento salarial para funcionarios: Milei y Villarruel quedaron afuera

Más Noticias
Verano 2026: Tucumán inauguró una nueva conexión aérea directa con Florianópolis

Verano 2026: Tucumán inauguró una nueva conexión aérea directa con Florianópolis

Temporada 2026 en El Cadillal: entre kayak, rappel y relax, ¿cuál es el presupuesto necesario para pasar un día en el dique?

Temporada 2026 en El Cadillal: entre kayak, rappel y relax, ¿cuál es el presupuesto necesario para pasar un día en el dique?

Don Aldo, la magia de la guarda y la razón por la que los vinos tucumanos serían mejores que los de Cafayate

Don Aldo, la magia de la guarda y la razón por la que los vinos tucumanos serían mejores que los de Cafayate

Tormentas, actividad eléctrica y mucho calor: así estará el clima este fin de semana

Tormentas, actividad eléctrica y mucho calor: así estará el clima este fin de semana

Incendio en Suiza: un video muestra cómo empezó el fuego en el bar que dejó 40 muertos

Incendio en Suiza: un video muestra cómo empezó el fuego en el bar que dejó 40 muertos

Hay alerta naranja y amarilla por calor extremo, y siguen tormentas: qué zonas están en riesgo

Hay alerta naranja y amarilla por calor extremo, y siguen tormentas: qué zonas están en riesgo

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán

Con esta caminata se tonifican todos los músculos del cuerpo

Con esta caminata se tonifican todos los músculos del cuerpo

Comentarios