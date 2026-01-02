Por qué tu currículum puede ser descartado en segundos: así podés adaptarlo para pasar los filtros ATS

¿Qué es un ATS y por qué importa? Un ATS es un software que analiza currículums como si fueran textos: busca palabras clave, secciones reconocibles y formatos simples. Cuando el diseño es demasiado gráfico, el archivo no es el correcto o el lenguaje no coincide con la búsqueda, el sistema no logra interpretar la información y descarta automáticamente al candidato. En otras palabras, el problema no suele ser el contenido, sino la forma.