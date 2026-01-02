Museos abiertos en verano: estos son los horarios para visitarlos gratis en enero

Las vacaciones de verano también pueden ser una oportunidad para redescubrir la ciudad. En enero de 2026, los museos municipales de San Miguel de Tucumán seguirán funcionando con entrada libre y gratuita, una propuesta ideal para quienes se quedan en la provincia o buscan planes culturales distintos durante el receso.
A partir del 5 de enero, los cuatro espacios abrirán de lunes a viernes, de 9 a 12:30 horas, y sábados y domingos, de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. La iniciativa busca acercar la historia, la identidad y el patrimonio local a vecinos y turistas, con recorridos pensados para todas las edades.
Los cuatro museos municipales abiertos en Tucumán
Museo Mercedes Sosa – Casa Natal (Pasaje Calixto del Corro 344)
En la casa donde nació y creció Mercedes Sosa, el recorrido propone un viaje por la vida y la obra de la artista tucumana más reconocida a nivel internacional. Salas con infografías, recursos audiovisuales y tecnología interactiva permiten conocer su historia familiar, su carrera musical y su compromiso social, en un espacio cargado de memoria y emoción.
Casa Museo de la Ciudad (Salta 532)
Ubicada en la histórica ex casa Sucar, este museo invita a explorar el pasado y el presente de San Miguel de Tucumán. A través de imágenes, videos, mapping, pantallas táctiles, juegos interactivos y maquetas, el público puede descubrir los hitos urbanos, arquitectónicos y naturales que marcaron el crecimiento de la ciudad.
Museo de la Industria Azucarera (Parque 9 de Julio)
El museo funciona en la antigua residencia del obispo Eusebio Colombres, uno de los impulsores de la industria azucarera en la región. Allí se exhiben objetos y materiales vinculados a la producción artesanal del azúcar y derivados, junto con recursos audiovisuales que explican el impacto social, político y cultural de esta actividad clave para Tucumán. El edificio es Monumento Histórico Nacional desde 1941.
Casa Belgraniana (Bernabé Aráoz y Bolívar)
Este espacio recrea la vivienda donde Manuel Belgrano residió durante su estadía en Tucumán, entre 1816 y 1820. Con tecnología interactiva, objetos históricos e infografías, la Casa permite recorrer momentos centrales de la vida del creador de la bandera. Entre las piezas destacadas se exhiben réplicas del sable y de una imprenta móvil vinculados a la gesta belgraniana.
Con horarios extendidos y acceso gratuito, los museos municipales se consolidan como una opción accesible para disfrutar del verano en la ciudad. Historia, identidad y cultura local se combinan en una agenda pensada para aprender, recorrer y volver a mirar Tucumán con otros ojos.