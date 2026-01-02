Museos abiertos en verano: estos son los horarios para visitarlos gratis en enero

El museo funciona en la antigua residencia del obispo Eusebio Colombres, uno de los impulsores de la industria azucarera en la región. Allí se exhiben objetos y materiales vinculados a la producción artesanal del azúcar y derivados, junto con recursos audiovisuales que explican el impacto social, político y cultural de esta actividad clave para Tucumán. El edificio es Monumento Histórico Nacional desde 1941.