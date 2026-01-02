El método sencillo para fortalecer brazos y mejorar la postura despues de los 50

A partir de los 20 años, el cuerpo inicia una pérdida gradual de masa muscular que cobra velocidad al superar los 50, afectando con mayor intensidad a las mujeres durante la menopausia. Este fenómeno, denominado sarcopenia, deteriora la postura, limita la movilidad y eleva significativamente el peligro de sufrir lesiones físicas. Ante este escenario, el entrenamiento de resistencia surge como una necesidad vital para preservar la autonomía y la salud ósea a largo plazo.