El método sencillo para fortalecer brazos y mejorar la postura despues de los 50

El entrenamiento de resistencia surge como una necesidad vital para preservar la autonomía y la salud ósea a largo plazo.

El método sencillo para fortalecer brazos y mejorar la postura despues de los 50 Image stock
Hace 3 Hs

A partir de los 20 años, el cuerpo inicia una pérdida gradual de masa muscular que cobra velocidad al superar los 50, afectando con mayor intensidad a las mujeres durante la menopausia. Este fenómeno, denominado sarcopenia, deteriora la postura, limita la movilidad y eleva significativamente el peligro de sufrir lesiones físicas. Ante este escenario, el entrenamiento de resistencia surge como una necesidad vital para preservar la autonomía y la salud ósea a largo plazo.

Aunque las pesas representan el camino convencional, los dips en banco destacan como una alternativa práctica y sumamente eficaz para fortalecer el tren superior sin requerir equipo costoso. Este ejercicio utiliza el peso corporal para tonificar los brazos y mejorar la estabilidad de los hombros, combatiendo directamente la debilidad muscular. Su implementación regular en la rutina diaria permite recuperar la firmeza perdida y corregir la alineación corporal de forma segura y accesible.

¿Por qué los dips en banco son Ideales?

Con la edad, la producción de colágeno disminuye, lo que lleva a la flacidez muscular, especialmente en los tríceps. Los dips en banco son un ejercicio integral que combate esta flacidez y fortalece todo el tren superior.

Como explica el entrenador Álvaro Puche, autor de "Entrenamiento de fuerza para personas mayores," un enfoque integral para fortalecer los tríceps, incluyendo diferentes ejercicios para trabajar todas las partes del músculo, es clave.

"Los dips son un movimiento excelente para aumentar el tamaño, la fuerza y la potencia del tríceps," añade el entrenador Charlie Johnson. "Si buscas desarrollar este grupo muscular y mejorar tu fuerza de presión, incluir una variación de dips en tu programa de entrenamiento es una gran idea".

¿Cómo hacer dips en banco de forma segura?

Para maximizar los beneficios de los dips y evitar lesiones, ten en cuenta estos consejos

-Asegúrate de desafiar tus músculos y no solo "pasar por el movimiento." Si sientes que no estás trabajando, aumenta la dificultad (como añadir peso en las piernas).

-Al bajar en el dip, controla el movimiento y siente cómo cada músculo (tríceps, pectorales, hombros) trabaja para soportar tu peso.  Baja lentamente y sube de forma controlada.

Recuperar la masa muscular en los brazos después de los 50 es posible, y no requiere un gimnasio lleno de pesas. Con los dips en banco, un ejercicio sencillo y adaptable, puedes fortalecer tus tríceps, mejorar tu postura, aumentar tu fuerza y disfrutar de una mejor calidad de vida. 

