La tercera ola también afecta al plantel “decano”

Ni la falta de refuerzos ni el calor ni los amistosos: la mayor preocupación de Juan Manuel Azconzábal, en estos momentos, pasa por la tercera ola de contagios por coronavirus en el país, que ya alcanzó a 10 futbolistas de su plantel.

“El covid es algo a lo que no podemos quitarle atención, es algo que está encima de todo, espero que los chicos vuelvan bien. Primero deberán hacerse unos estudios cardiológicos”, seo “Vasco” en rueda de prensa, cuando se completó la primera semana de entrenamientos en el “Decano” y los contagiados eran apenas cuatro; Leonardo Heredia, Ramiro Carrera, Daniel Ibáñez y Joaquín Pereyra (continúan en recuperación).

La temperatura de la semana pasada acompañaron al plantel y permitieron gozar días agradables, ningún día superó los 31 grados, sin contar que también hubo algunos días lluviosos. El domingo fue la primera jornada de descanso en la pretemporada y ayer, antes de la práctica matutina, los jugadores fueron sometidos a hisopados de rutina.

A pesar de los cuidados y consejos, se confirmaron seis nuevos positivos: Jonathan Cabral, Matías Sánchez, Gabriel Risso Patrón, Ramiro Ruiz Rodríguez, Agustín Lagos y Renzo Tesuri, son los jugadores que deberán permanecer aislados por lo menos siete días, como aconseja el Ministerio de Salud.

“Tengo una bronca bárbara, porque lo único que estoy haciendo desde que comenzó la pretemporada es ir a entrenarme. No salgo a ningún lado, ni al supermercado. Hago que me traigan las cosas a mi casa, no entiendo como di positivo”, le comentó a LG Deportiva Tesuri, una de las bajas que tendrá “Vasco”.

El jugador llegó en junio del año pasado desde Godoy Cruz, y sumó minutos en 15 partidos hasta el momento. Cuando parecía que se ganaba un lugar en el equipo sufrió una lesión y eso hizo que perdiera terreno en la competencia interna. Ahora, el positivo lo obligará a estar aislado y perderse algunos entrenamientos. Por eso no ocultó su fastidio tras conocer el resultado del hisopado.

“Los ‘profes’ nos dicen que si no nos cuidamos entre nosotros que compartimos todos los días, esto no va a funcionar. Tenemos en claro que si te contagiás te perdés muchos días de entrenamiento y después pesan. Hacen hincapié en los cuidados, no tanto por los entrenamientos, sino por los compañeros y las familias. Si uno se contagia en el club después lleva el virus a la casa. Justamente por eso yo opté por maximizar mis cuidados”, agregó el mediocampista, todavía molesto.

“Mi familia, por suerte, está en Gualeguaychú, como nosotros viajábamos a Buenos Aires la semana que viene, aprovecharon para ir a pasar unos días allá”, comentó sobre su pareja Jorgelina y su hijo Lionel.

En lo personal, dejando de lado el virus por un momento, el volante desea ganarse un lugar en el equipo y encontrar la regularidad que vino a buscar en Tucumán. “Quiero jugar la mayor cantidad de partidos. Cuando volví de la lesión el año pasado no fue como lo esperaba, jugué poco y recién al final tuve la chance de mostrarme. Yo sé que debo mejorar, vengo trabajando para eso”, agregó el ex “Tomba”.

Con respecto a su futuro inmediato, Renzo deberá permanecer aislado en su domicilio particular, como el resto de los positivos, con consultas virtuales con el cuerpo médico al menos hasta la semana que viene.

“El lunes me van a volver a hacer un testeo y veremos qué pasa, yo me siento bien, tengo un poco de tos y nada más, Dios quiera que pueda viajar la semana que viene”, agregó con respecto al viaje que tiene previsto el plantel hacia Buenos Aires.





Suenan dos delanteros con experiencia

Atlético necesita goles y por eso sus cañones apuntan a dos delanteros con pasado en varios clubes. Javier Toledo es uno de los apuntados, el goleador actualmente está realizando la pretemporada con Sol de América de Paraguay y podría convertirse en refuerzo. Además, otro de los nombres que suenan con fuerza es Federico Andrada. “Hay un interés concreto de Atlético”, dijo el representante del ex River.