Ómicron: mutaciones nunca vistas y una positividad que alarma

La nueva variante del coronavirus detectada el 22 de noviembre en Sudáfrica es "muy preocupante", según ha alertado esta mañana el subdirector del Centro de Salud, el infectólogo Mario Raya. Esta inquietante versión del virus, que ha sido bautizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con la decimoquinta letra del alfabeto griego, ómicron, "tiene una cantidad muy alta de mutaciones y un comportamiento epidemiológico desalentador", ha añadido Raya.

El coronavirus es un mensaje de 30.000 letras químicas, con las instrucciones para penetrar en una célula humana, tomar el mando y fabricar miles de copias de sí mismo. Ómicron -inicialmente identificada B.1.1.529- asusta porque presenta 32 mutaciones en la proteína Spike o proteína de la espícula, la llave del virus para abrir la cerradura de la célula humana. De hecho, la OMS ha determinado que se trata de una "variante de riesgo", en línea con lo expresado por Raya. Esto es lo que se sabe:

"Es muy preocupante el crecimiento de ómicron. Tiene una cantidad muy alta de mutaciones y un comportamiento epidemiológico alarmante". Mario Raya, infectólogo, subdirector del Centro de Salud.

Los casos detectados y el porcentaje de resultados positivos están aumentando rápidamente Sudáfrica. Concretamente, las tasas de positividad han ido del 1 % a más del 30 % en menos de tres semanas. Otro dato concreto es que algunas de esa treintena de mutaciones nunca se han visto antes; otras son conocidas y lamentablemente se relacionan con la capacidad de un linaje para ser más transmisible y para escapar de la inmunidad administrada por vacunas. Sin embargo, "todavía resulta imposible predecir lo que podría significar esta combinación en particular", advierte Raya.

La buena noticia (al menos una) es que ómicron puede detectarse mediante pruebas de PCR. Si bien se han iniciado ensayos de laboratorio para comprender mejor si es más peligrosa, más contagiosa o más resistente a las vacunas, esos resultados comenzarán a conocerse en unas dos o tres semanas. "Esperemos que tras los estudios que se están llevando a cabo, los investigadores y fabricantes de vacunas cubran o adapten sus fármacos", se esperanza Raya.

"Se cree que ómicron podrían producir cambios perjudiciales en la epidemiología del covid y aumentos de la transmisibilidad, de la virulencia y de la gravedad". Gustavo Costilla Campero, infectólogo, jefe del servicio de infectología del hospital Padilla.

Sudáfrica tiene altos niveles de infección por coronavirus y tasas de vacunación relativamente bajas (alrededor del 24 % de la población se ha vacunado por completo). Los expertos de la OMS que consideran que esas características de algunas regiones sudafricanas ha sido un caldo de cultivo para ómicron.

"Todo hace pensar que su transmisibilidad es muy alta, pero no constituye un resultado definitivo aún", señala el infectólogo Gonzalo Tomás. El investigador hace un llamamiento a estar alerta frente a la posible amenaza y cree que hay que actuar como si ya fuese real: "por supuesto que es demasiado pronto para sacar conclusiones, pero con delta hubo demora en tomar medidas protección. Debemos aumentar la vigilancia, aumentar la cobertura de vacunación con esquema completo y avanzar con las dosis adicionales y con las dosis de refuerzo".

"Llevará unas pocas semanas más entender qué significa esta variante. Se piensa que varias de las 32 mutaciones pueden generar una disminución de la capacidad de neutralización por parte de los anticuerpos". Gonzalo Tomás, infectólogo.

Multitud de países, como Alemania, Italia, Países Bajos, España, Francia, Reino Unido, Japón, Israel, Brasil, Canadá, Estados Unidos y la Argentina, entre otros, han anunciado en apenas unas horas que limitarán sus conexiones aéreas con Sudáfrica. No obstante, Tomás no está seguro de que las restricciones aéreas sean adecuadas. Eso puede desalentar a los países a reportar nuevas variantes -razona-, por temor a las repercusiones sociales y económicas. A tono con esta mirada, el sábado el Gobierno sudafricano, presidido por Cyril Ramaphosa, ha afirmado a través de un comunicado que "la excelencia científica debería ser aplaudida y no castigada" y que se siente discriminado frente a otras mutaciones del virus detectadas sin tanta velocidad.

Con respecto al origen de ómicron, en un comunicado publicado por el Media Center of Science se sostiene que es probable que la cepa haya evolucionado durante una infección crónica de una persona inmunodeprimida, posiblemente un paciente con VIH sin tratar. Como se trata de una variante muy distinta a las registradas y además ha aparecido de golpe, Vicente Soriano, un ex asesor de OMS y especialista en enfermedades infecciosas, ha planteado que podría existir un reservorio animal activo que no conocemos. Esa idea de reservorio no humano se sostiene en que no ha habido una trazabilidad; una evolución natural que nos haya llevado a esta variante.

"Quizás hubo una transmisión del virus entre alguna especie animal que ha ido evolucionando en forma silenciosa hasta saltar al humano, tal como ha pasado con el virus original. Habrá que ver qué otra información surge con el tiempo", explica Tomás.

INVESTIGAN SI OMICRON HA AUMENTADO SU CAPACIDAD PARA INFECTAR. La enigmática mutación del coronavirus que ahora domina el planeta tiene en vilo a los científicos. ARCHIVO LA GACETA

"Llevará unas pocas semanas más entender qué significa esta variante -reitera-. Se piensa que varias de las 32 mutaciones pueden generar una disminución de la capacidad de neutralización por parte de los anticuerpos. También se especula con que estas mutaciones han ocasionado un aumento de la transmisibilidad. Pero todas son hipótesis. Lo que sí, es poco probable que las vacunas pierdan su protección total; lo más seguro es que sigan siendo efectivas con respecto a las hospitalizaciones y a las muertes", reflexiona.

Anteayer, desde el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) se ha insistido en que todavía existe una considerable incertidumbre. Entonces, ¿está habiendo una sobrerreacción de los países o hay motivos de preocupación claros? El doctor Gustavo Costilla Campero -jefe del Servicio de Infectología del Hospital Padilla- recapitula y dice que son tres las incógnitas principales referidas a ómicron: su nivel de transmisibilidad, su agresividad y si esquiva al sistema inmune. En estos momentos, hay varios estudios en curso y nadie puede contestar alguna de esas tres con certezas, responde.

INCERTIDUMBRE. Se han iniciado ensayos de laboratorio para comprender mejor si es más peligrosa, más contagiosa o más resistente a las vacunas. ARCHIVO LA GACETA

"Por ahora, todas son predicciones. Pero se cree que ómicron podrían producir cambios perjudiciales en la epidemiología del covid y aumentos de la transmisibilidad, de la virulencia y de la gravedad de la enfermedad", precisa. Más preocupante todavía sería -prosigue el infectólogo- que se constate una disminución de la eficacia de las vacunas y de las terapias disponibles, lo que redundaría en lo que se conoce como un "escape inmunológico".

También asoman evidencias preliminares que sugieren un mayor riesgo de reinfección con esta variante y alguna dificultad en los diagnósticos, completa Costilla Campero. "Y como si todo ello fuera poco, se ha comprobado que las medidas sociales de prevención disminuirían su eficacia ante las evidentes tasas de transmisión comunitaria", afirma.

- ¿Qué recomienda para evitar su propagación?

DOBLE OPERATIVO. Este fin de semana la mayoría de los nodos de Tucumán permanecieron abiertos. FOTO GENTILEZA PRENSA CASA DE GOBIERNO

- Actualmente, lo que la OMS pide es que se intensifiquen los esfuerzos de vigilancia y de secuenciación viral. También se ha sugerido implementar estrategias de limitación de la introducción de variantes a través de los viajes aéreos. Individualmente, las personas deben seguir atendiendo las medidas de cuidado, como el uso de los barbijos bien ajustados, la distancia física, la higiene de manos y la ventilación de los espacios interiores. Finalmente, es necesario que la gente complete su calendario de vacunas.

En consonancia con la importancia de la pauta completa expresada por Costilla Campero, el jueves último Europa recomendó una dosis de refuerzo de la vacuna.

En definitiva, los científicos todavía necesitan entender cuánto más transmisible es esta variante y cómo impactará en nuestra frágil humanidad. Como la célebre definición publicada en 1983 por los biólogos británicos Jean Shinglewood y Peter Medawar, los virus son simplemente “malas noticias envueltas en proteína”. Las malas noticias del nuevo coronavirus están grabadas en su genoma: un texto de 30.000 letras que han matado a 5,2 millones de personas en todo el mundo. Y esas letras hoy no son las mismas que salieron de Wuhan. "Hasta que las vacunas no lleguen a todos, el mundo seguirá estando en riesgo con las nuevas variantes. Ningún país puede salvarse solo", cierra Raya.





