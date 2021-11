La OMS aún desconoce la virulencia de la nueva variante ómicron

Ante la aparición de la ómicron, la nueva variante de la Covid-19, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que aún se desconoce si esta cepa es más contagiosa o grave que las variantes conocidas hasta ahora.

Los expertos de la OMS y de distintos países están trabajando ya para “comprender mejor las características de la ómicron”, pero “hasta este momento, no está claro si es más contagioso en comparación con otras variantes, como la delta”, apuntó la OMS en un comunicado.

“El número de personas que dan positivo ha subido en zonas de Sudáfrica afectadas por esta variante, pero hay estudios epidemiológicos en marcha para saber si es debido a la ómicron o a otros factores”, ha explicado el Grupo de Asesoramiento Técnico sobre Evolución de Virus de la OMS.

En este mismo sentido, el organismo subrayó que no está claro que la variante ómicron cause una enfermedad más grave que otras variantes. “Los datos preliminares apuntan a una mayor tasa de hospitalización en Sudáfrica, pero puede ser debido al mayor número de contagios y no consecuencia de una infección concreta con ómicron”, indicaron.

Tampoco parece haber indicaciones de que la variante ómicron provoque síntomas diferentes a los ya conocidos del coronavirus. Sin embargo, el organismo internacional sí reconoce que hay datos que apuntan a una mayor tasa de contagios entre personas que habían superado previamente la enfermedad.

Los contagios de los que se ha informado corresponden a individuos más jóvenes que tienden a sufrir síntomas más leves, “pero para comprender el nivel de gravedad de la variante ómicron llevará varios días e incluso semanas”.

Fronteras abiertas

A través de su documento, la OMS rechazó los cierres de fronteras decretados por distintas naciones a ciudadanos africanos por la aparición de esta nueva variante. Es por esto que destacaron que las “pruebas” en las que se basan las recomendaciones de la Regulación Sanitaria Internacional respaldan que las fronteras sigan abiertas.

De acuerdo a lo comprendido en el escrito, las restricciones de viaje “pueden reducir ligeramente la difusión de la Covid -19”, pero “ponen un pesado lastre a las vidas”. “Si se aplican restricciones, no deben ser innecesariamente invasivas, intrusivas y deben tener base científica” y ser acordes a Regulación Sanitaria Internacional, “una normativa legalmente vinculante y reconocida por más de 190 países”.

Ante esto, la OMS recordó que la variante ómicron ha sido ya detectada en varias regiones de todo el mundo, por lo que “imponer prohibiciones de viaje solo a África es un ataque a la solidaridad global”. “La Covid-19 se aprovecha constantemente de nuestras divisiones. Solo lograremos lo mejor si trabajamos juntos para conseguir soluciones”, declaró el director de la OMS para África, Matshidiso Moeti. Y remarcó que se han impuesto restricciones a todos los países del sur de África cuando solo dos han confirmado casos de la esta nueva cepa .

Estado de emergencia

El estado de Nueva York declaró el estado de emergencia ante esta nueva mutación del coronavirus. La gobernadora del estado, la demócrata Kathy Hochul, ha sido una de las primeras funcionarias del país en tomar una decisión al respecto.

Por su parte, el principal responsable de la lucha contra el coronavirus en aquel país, Anthony Faucci, ha reconocido este sábado que no le “sorprendería” que la variante ómicron estuviera ya en suelo estadounidense. “No me sorprendería que estuviera. No lo hemos detectado aún, pero cuando hay un virus con este nivel de transmisibilidad, es casi imposible que no se extienda”, afirmó.