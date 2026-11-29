Los principales candidatos a la presidencia del gobierno de España emitieron sus votos este domingo y, desde los centros de sufragio, coincidieron en convocar a la ciudadanía a participar masivamente en las elecciones generales. Sin embargo, cada uno puso el acento en distintos aspectos de la jornada: el futuro político del país, la defensa de la democracia, la confianza en el sistema electoral y el protagonismo de las mujeres.