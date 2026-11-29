España: los candidatos votaron y llamaron a participar en una jornada electoral decisiva
Sánchez pidió una movilización masiva para definir el futuro del país, mientras Feijóo llamó a votar con memoria e ilusión. Ada Colau reivindicó el protagonismo de las mujeres y Abascal convocó a sufragar sin miedo.
Resumen para apurados
- Los candidatos a la presidencia de España votaron este domingo en Madrid y Barcelona, llamando a una participación masiva para definir el rumbo político nacional.
- Con 38,6 millones de electores habilitados, la participación alcanzó el 45,7% al mediodía, superando citas previas tras una campaña tensa marcada por acusaciones y sospechas.
- Los comicios definirán la composición de las Cortes Generales, cuyo nuevo Congreso de los Diputados tendrá la responsabilidad clave de investir al próximo presidente de España.
Los principales candidatos a la presidencia del gobierno de España emitieron sus votos este domingo y, desde los centros de sufragio, coincidieron en convocar a la ciudadanía a participar masivamente en las elecciones generales. Sin embargo, cada uno puso el acento en distintos aspectos de la jornada: el futuro político del país, la defensa de la democracia, la confianza en el sistema electoral y el protagonismo de las mujeres.
El presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, votó en Madrid y pidió una gran participación para definir el rumbo de España durante los próximos cuatro años. "Hoy es el día en el que España va a decidir qué futuro quiere para los próximos cuatro años", expresó ante los medios.
El mandatario sostuvo que el voto es el mayor poder que tienen los ciudadanos en democracia y consideró que una concurrencia elevada permitirá reflejar mejor la voluntad popular en el próximo Parlamento y darle mayor fuerza al futuro Gobierno para continuar sus políticas.
"Veo una movilización histórica y tengo buenas sensaciones", afirmó. También se refirió a las críticas de la oposición sobre la fiabilidad del voto por correo y de los residentes en el extranjero. En ese sentido, sostuvo que la mejor manera de "despejar cualquiera de estos bulos" es participar y "votar en masa".
Por su parte, Alberto Núñez Feijóo, candidato del Partido Popular (PP), también sufragó en Madrid y manifestó su confianza en el sistema democrático español. Pidió a los ciudadanos que concurran a las urnas sin miedo, pero con memoria, convicción e ilusión.
"Soy un demócrata y, por tanto, confío en el sistema de mi país y estoy convencido de que, si alguien quiere violentarlo, pues le vamos a pillar", declaró. Consultado sobre la transparencia del proceso, aseguró que confía en los interventores, los apoderados, las mesas electorales y la limpieza del escrutinio.
El dirigente conservador agregó que los españoles tienen en sus manos la posibilidad de decidir "el futuro, el destino y la orientación de España". Además, consideró que, según los resultados, desde este domingo puede haber "un antes y un después de la política española", consignó la cadena CNN.
Colau: protagonismo de las mujeres
En Barcelona, la candidata del Frente Amplio de izquierdas, Ada Colau, llamó a defender la democracia y los servicios públicos, además del derecho a la vivienda, las pensiones y los salarios dignos.
"Las mujeres no solo no vamos a estar calladitas, sino que vamos a ser protagonistas y vamos a tener un protagonismo decisivo en el resultado de estas elecciones. Estoy orgullosa de ser mujer y de que esto vaya a ser así", manifestó después de votar.
La exalcaldesa de Barcelona también cuestionó el tono de la campaña electoral y sostuvo que algunos partidos buscaron promover el odio, la confrontación y la polarización, mientras que otros intentaron movilizar al electorado a partir del miedo.
"A mí, lo que me gustaría y lo que deseo para este país es que la ciudadanía hoy vaya en masa a votar con ilusión y con orgullo", expresó.
Sus declaraciones hicieron referencia a la polémica del último debate electoral, cuando el líder del PP utilizó la expresión "calladita" al cuestionarla por la gestión del Gobierno español frente a las lluvias torrenciales que afectaron a Valencia hace dos años.
Abascal pidió votar "sin miedo"
El candidato del partido de ultraderecha Vox, Santiago Abascal, también convocó a los españoles a participar masivamente y pidió que lo hagan "sin miedo" y con "esperanza".
"Hoy únicamente quiero animar a los españoles a votar, a una participación masiva, para que no haya que arrepentirse mañana", sostuvo el dirigente opositor al Gobierno de Sánchez.
Abascal consideró que una concurrencia elevada legitima la democracia y representa el mayor ejercicio de soberanía de los ciudadanos. También rechazó que una mayor participación pueda beneficiar a la izquierda.
Aunque reconoció que existen "motivos para la inquietud" sobre el proceso electoral, manifestó su confianza en que los votantes puedan concurrir a las urnas libremente y en paz, sin violencia ni incidentes.
La participación electoral
En paralelo a las declaraciones de los candidatos, el primer avance oficial de participación marcó un 45,7% a las 14 (hora de Madrid), cuando se había alcanzado la mitad de la jornada electoral.
El registro superó en cinco puntos porcentuales al de las elecciones de 2023, cuando a esa misma hora había votado el 40,5% del padrón. También quedó por encima del 37,9% registrado en los comicios de noviembre de 2019.
En total, están convocados 38,6 millones de electores, de los cuales 35,9 millones residen en España. Las mesas permanecerán abiertas hasta las 20, en una elección general anticipada en la que se definirán los 350 integrantes del Congreso de los Diputados y 209 senadores.
El nuevo Congreso tendrá posteriormente la responsabilidad de elegir al presidente del Gobierno para los próximos cuatro años.