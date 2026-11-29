Al fundamentar el pedido de la medida de coerción de mayor intensidad por el plazo de tres meses, la representante del MPF manifestó: “estamos hablando de un hecho cometido a plena luz del día, donde hay un cruce de avenidas y una gran circulación de vehículos. Según los testigos, la camioneta de Díaz estaba en medio de la avenida. Entendemos que realizó tres o cuatro disparos, con el consecuente riesgo para terceros. La víctima se encontraba desarmada, algo que fue aprovechado por el imputado”.