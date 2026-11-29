Prisión preventiva para “Lukitas” Díaz por un ataque a tiros que dejó a un joven en grave estado
Aldo Santiago Lescano permanece internado tras recibir un disparo en el abdomen. El juez hizo lugar al pedido del Ministerio Fiscal y ordenó que el acusado permanezca detenido en una unidad penitenciaria.
Ayer, por pedido de la Unidad Fiscal de Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo, se realizó una audiencia de control de aprehensión, formalización de la investigación, formulación de cargos y solicitud de medidas de coerción contra Lucas Facundo Díaz (27), alias “Lukitas”, acusado de intentar matar a Aldo Santiago Lescano (24) en inmediaciones del barrio San Cayetano. Según informó el Ministerio Público Fiscal, Díaz había sido aprehendido el jueves a las 16.45, cuando se presentó en la sede de la División Homicidios de la Policía junto a su padre.
En esta oportunidad, la auxiliar de fiscal Carolina Brito, en representación del MPF, le imputó a Díaz el delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, en grado de tentativa y en calidad de coautor.
De acuerdo con la acusación, el episodio ocurrió el jueves, alrededor de las 13.10, cuando Lescano se encontraba junto a su madre en el interior de una camioneta Toyota Hilux estacionada sobre calle Beruti al 575. En esas circunstancias, Díaz llegó a bordo de una Chevrolet S10, acompañado por otra persona que todavía no fue identificada, y detuvo su vehículo en paralelo al de la víctima. A continuación, se inició una discusión entre ambos.
Según el informe del MPF, Díaz sacó un arma de fuego y efectuó varios disparos desde el interior de su camioneta contra Lescano, quien previamente había descendido de su vehículo. Uno de los proyectiles impactó en la zona abdominal de la víctima y tuvo orificio de salida en la axila izquierda. El joven fue trasladado de urgencia al hospital Padilla, donde permanece internado en grave estado. Tras el ataque, Díaz y su acompañante escaparon.
Las evidencias reunidas
Durante la audiencia, Brito expuso los elementos recolectados hasta el momento por la Fiscalía. Entre ellos, mencionó el relevamiento de cámaras de seguridad, que permitió localizar dos dispositivos privados y uno público; las entrevistas realizadas a testigos presenciales y la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) en la escena. Los especialistas identificaron huellas de neumáticos, secuestraron cuatro vainas servidas y detectaron distintas manchas pardo rojizas con patrones de goteo.
También se tomaron muestras al imputado en sede policial y se secuestraron las dos camionetas involucradas. En cuanto a la Chevrolet S10 atribuida al acusado, los investigadores observaron tres alteraciones compatibles con impactos de proyectiles de arma de fuego. Además, en el asiento del acompañante encontraron un proyectil.
A su vez, la historia clínica de Lescano, incorporada a la investigación, da cuenta de lesiones de gravedad: perforación de vesícula y colon, además de una lesión en el riñón derecho, por las que debió ser intervenido quirúrgicamente.
Al fundamentar el pedido de la medida de coerción de mayor intensidad por el plazo de tres meses, la representante del MPF manifestó: “estamos hablando de un hecho cometido a plena luz del día, donde hay un cruce de avenidas y una gran circulación de vehículos. Según los testigos, la camioneta de Díaz estaba en medio de la avenida. Entendemos que realizó tres o cuatro disparos, con el consecuente riesgo para terceros. La víctima se encontraba desarmada, algo que fue aprovechado por el imputado”.
La auxiliar de fiscal señaló, además, que Díaz registra una condena previa de ejecución condicional por robo agravado por el uso de arma de fuego. Por último, enumeró las medidas investigativas que todavía restan producir, entre ellas nuevas entrevistas testimoniales, los informes balísticos sobre las vainas y los proyectiles secuestrados —que permitirán determinar cuántas armas fueron utilizadas—, los resultados de las pericias de química legal y físico-mecánicas, la localización del arma de fuego y el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad.
La defensa se opuso al requerimiento fiscal y solicitó que se impusieran medidas de menor intensidad, como reglas de conducta; subsidiariamente, pidió el arresto domiciliario del acusado con dispositivo de monitoreo electrónico. Finalmente, el juez resolvió hacer lugar parcialmente al planteo de la Fiscalía y dispuso la prisión preventiva por 30 días, hasta el 28 de diciembre. Además, ordenó su inmediato alojamiento en un complejo del Servicio Penitenciario.