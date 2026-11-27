Resumen para apurados
- España votará este domingo para renovar el Parlamento, tras el adelanto electoral de Pedro Sánchez provocado por el rechazo legislativo a sus decretos de vivienda.
- Según sondeos citados, el Partido Popular lidera la intención de voto y podría alcanzar la mayoría absoluta con Vox, mientras que el PSOE se ubica en segundo lugar.
- Los comicios definirán si la derecha y la ultraderecha forman un nuevo gobierno de coalición o si el actual oficialismo logra revertir los pronósticos y retener el poder.
España llega al final de una campaña de quince días con un escenario que las encuestas repitieron casi sin variaciones: el Partido Popular (PP) primero, el PSOE de Pedro Sánchez segundo y Vox como tercera fuerza en ascenso. El domingo, 38,7 millones de ciudadanos están habilitados para elegir a los 350 diputados del Congreso y a los integrantes del Senado.
Los comicios llegan anticipados. Sánchez disolvió las Cortes el 5 de octubre, después de que el Congreso le tumbara dos decretos sobre vivienda, y adelantó una votación que podía esperar hasta 2027. “Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y las españolas decidáis qué futuro queréis”, dijo entonces en la Moncloa.
El promedio de 19 sondeos que elabora el sitio Demócrata ubicaba al PP en el 31%, al PSOE en el 27,7% y a Vox en el 19,1%. Más atrás aparecían Frente Amplio, la coalición de izquierda que encabeza Ada Colau, con el 6,2%, y los independentistas catalanes de ERC, con el 2,5%. Con esos números, la suma de los conservadores de Alberto Núñez Feijóo y la ultraderecha de Santiago Abascal superaría con holgura los 176 escaños de la mayoría absoluta: el seguimiento diario de 40dB para El País les asignaba 192 bancas. La ley prohíbe difundir encuestas desde el martes 24, así que esas fueron las últimas fotos de la carrera. Si se confirman, Vox daría uno de los mayores saltos de la elección: en 2023 había logrado 33 diputados.
El cierre, a cuatro voces
La campaña tuvo anoche su último gran capítulo con el debate a cuatro que organizó la Academia de Televisión, moderado por María Casado. Vivienda, economía, servicios públicos, corrupción, migración y política exterior ordenaron una discusión cargada de cruces.
Feijóo desafió a Sánchez a dimitir y a renunciar a sus fueros si pierde, y le preguntó si tiene “un imán para la corrupción”. El presidente respondió que “corrupción cero no existe, pero tolerancia cero sí existe”. Abascal contestó una pregunta de Colau sobre los fondos que encarecen los alquileres con una chicana: “El gran buitre que hay en España está justo a su izquierda”, dijo, en alusión a Sánchez, que ocupaba el atril vecino. El presidente acusó a Vox de querer eliminar el Ingreso Mínimo Vital; Abascal defendió reservarlo a los españoles.
En el bloque de servicios públicos, Feijóo y Abascal cargaron contra la gestión ferroviaria tras los accidentes de Adamuz y Urda, y el líder de Vox llegó a afirmar que “la corrupción de Sánchez ha matado españoles”. Colau, que abrió el debate, propuso equiparar la pensión mínima con el salario mínimo.
El socialista eligió como eje de campaña la amenaza de la ultraderecha. “No vamos a permitir que nuestro país se convierta en el patio trasero de ninguna internacional ultraderechista”, advirtió en Sevilla, al lanzar la campaña. Feijóo, con el lema “Lo haremos”, planteó la elección como una opción entre “parar o funcionar”.
Los últimos actos
Hoy será el turno de los cierres. Sánchez tendrá un doble acto, en Plasencia y en la Caja Mágica de Madrid; Feijóo hablará en Barcelona y terminará en Sevilla junto al presidente andaluz, Juanma Moreno, y Abascal reunirá a sus seguidores en la plaza de toros de Valencia. Colau e Irene Montero cerrarán en Madrid.
El domingo se sabrá si las encuestas aciertan o si Sánchez, que ya desafió pronósticos adversos en 2023, vuelve a dar la sorpresa.