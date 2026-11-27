El promedio de 19 sondeos que elabora el sitio Demócrata ubicaba al PP en el 31%, al PSOE en el 27,7% y a Vox en el 19,1%. Más atrás aparecían Frente Amplio, la coalición de izquierda que encabeza Ada Colau, con el 6,2%, y los independentistas catalanes de ERC, con el 2,5%. Con esos números, la suma de los conservadores de Alberto Núñez Feijóo y la ultraderecha de Santiago Abascal superaría con holgura los 176 escaños de la mayoría absoluta: el seguimiento diario de 40dB para El País les asignaba 192 bancas. La ley prohíbe difundir encuestas desde el martes 24, así que esas fueron las últimas fotos de la carrera. Si se confirman, Vox daría uno de los mayores saltos de la elección: en 2023 había logrado 33 diputados.