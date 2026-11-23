Resumen para apurados
- Diego Simeone se convirtió en el DT con más triunfos en la historia de LaLiga tras vencer 3-0 a Getafe con Atlético de Madrid, logrando su victoria 345.
- El técnico argentino superó a Luis Aragonés al alcanzar el récord en 567 partidos desde fines de 2011, logrando una efectividad del 60% en el club rojiblanco.
- El hito consolida su legado histórico en España y le sirvió para cuestionar públicamente a quienes califican a sus equipos de netamente defensivos.
Diego Simeone se convirtió en el entrenador con más victorias en la historia de “LaLiga”. El técnico argentino llegó a los 345 triunfos con Atlético de Madrid tras el 3-0 sobre Getafe y superó por uno a Luis Aragonés. Después del partido, aprovechó la marca para responderles a quienes critican el estilo de sus equipos.
El Cholo alcanzó el récord en 567 partidos, con un 60% de efectividad, y todos con el conjunto rojiblanco, al que dirige de manera ininterrumpida desde fines de 2011. Aragonés, en cambio, había sumado 344 victorias en 757 encuentros y al frente de ocho clubes: Atlético de Madrid, Barcelona, Real Betis, Espanyol, Mallorca, Sevilla, Valencia y Real Oviedo.
El DT quiso compartir el logro con quienes lo acompañaron en el camino, entre ellos su esposa, Carla, y sus hijos. “Detrás de todo este trabajo en esas 345 victorias hay un montón de gente”, expresó.
La respuesta a las críticas
El récord también le sirvió para salir al cruce de la etiqueta que acompaña a su ciclo. “Esa crítica continua que siempre recibimos, que no la valoro, pero sigo observándola: esa fase defensiva que ya nos han impuesto y parece que siempre jugamos defensivamente para defender”, planteó. Luego, fue más directo. “No ganas 345 partidos defendiendo. ¿Se puede? Digan la verdad”, lanzó.
Simeone debutó en la liga española el 7 de enero de 2012, con un 0-0 ante Málaga en La Rosaleda, y su primer triunfo llegó una semana después, con un 3-0 sobre Villarreal en el Vicente Calderón. En el camino hacia la cima dejó atrás a entrenadores históricos como Miguel Muñoz (323 victorias), Ernesto Valverde (278) y Manuel Pellegrini (271).
Al frente del Atlético, el argentino ganó dos ligas (2014 y 2021), una “Copa del Rey” (2013) y dos “Europa League” (2012 y 2018), además de llegar a las finales de la “Liga de Campeones” en 2014 y 2016. En su mensaje, también tuvo palabras para sus colaboradores. “Gente que trabajó con nosotros como el Profe Ortega, Germán Burgos, Vizcaíno, Nelson Vivas... Gente que siempre estuvo cerca para apoyarme”, recordó.