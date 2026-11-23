Al frente del Atlético, el argentino ganó dos ligas (2014 y 2021), una “Copa del Rey” (2013) y dos “Europa League” (2012 y 2018), además de llegar a las finales de la “Liga de Campeones” en 2014 y 2016. En su mensaje, también tuvo palabras para sus colaboradores. “Gente que trabajó con nosotros como el Profe Ortega, Germán Burgos, Vizcaíno, Nelson Vivas... Gente que siempre estuvo cerca para apoyarme”, recordó.