La movilidad jubilatoria constituye uno de los derechos fundamentales de nuestro sistema previsional. Su finalidad es preservar el valor de las prestaciones frente a los cambios económicos y evitar que los haberes pierdan progresivamente su capacidad de compra. Sin embargo, durante los últimos años, las modificaciones legislativas y los períodos de elevada inflación generaron numerosos reclamos judiciales. Hoy existen pronunciamientos que vuelven a colocar esta cuestión en el centro del debate previsional.
¿Qué ocurrió durante 2020?
La Ley 27.541 suspendió la aplicación de la fórmula de movilidad que se encontraba vigente y estableció un sistema de incrementos mediante decretos del Poder Ejecutivo. Durante ese año, los jubilados recibieron aumentos que no necesariamente coincidieron con los que hubieran correspondido mediante la fórmula suspendida. Esta situación originó reclamos judiciales destinados a determinar si la modificación produjo una pérdida constitucionalmente inadmisible en determinados haberes. Diversas sentencias han examinado las diferencias resultantes, aunque su reconocimiento depende de las circunstancias de cada expediente.
Una nueva fórmula desde 2021
A partir de 2021 comenzó a aplicarse la Ley 27.609. Esta normativa estableció un mecanismo de movilidad basado principalmente en la evolución de los salarios y de los recursos destinados al sistema previsional. A diferencia de la fórmula anterior, no incorporaba directamente la inflación como componente de cálculo. El problema adquirió especial relevancia durante los períodos de fuertes aumentos de precios. Mientras la inflación se aceleraba, numerosos jubilados observaron cómo sus ingresos perdían poder adquisitivo.
¿Qué se resuelve en tribunales?
En noviembre de 2026, la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social dictó un pronunciamiento relevante en la causa Galletta, Carmen c/ Anses.
El tribunal declaró la inconstitucionalidad sobreviniente de la fórmula establecida por la Ley 27.609 para el caso examinado. Como mecanismo de recomposición, dispuso aplicar la fórmula de la Ley 27.426 durante el período comprendido entre enero de 2021 y junio de 2024. Aquella fórmula contemplaba un 70% de variación del índice de precios al consumidor y un 30% de evolución de los salarios registrados, medidos mediante la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).
Posteriormente, corresponde considerar el régimen de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024. Este pronunciamiento se suma a otros antecedentes judiciales que han cuestionado la suficiencia de los incrementos previsionales.
¿Hay diferencias para cobrar?
Esta es la pregunta más importante. La existencia de sentencias favorables no significa que todos los beneficiarios tengan automáticamente reconocido un crédito contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Es necesario estudiar la fecha de jubilación, los períodos reclamados, la evolución del haber, las diferencias efectivamente producidas y los plazos de prescripción. También debe considerarse que los criterios judiciales pueden variar y que algunos pronunciamientos todavía pueden ser revisados por instancias superiores.
Ahora bien, ¿por qué es imprescindible revisar cada caso?
Los antecedentes judiciales abren posibilidades de revisión, pero no sustituyen el análisis individual. Antes de iniciar un reclamo resulta indispensable efectuar los cálculos correspondientes y determinar si existe un perjuicio económico concreto. La movilidad jubilatoria no representa simplemente un aumento periódico. Es una garantía destinada a proteger los ingresos de quienes ya finalizaron su vida laboral.