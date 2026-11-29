¿Hay diferencias para cobrar?

Esta es la pregunta más importante. La existencia de sentencias favorables no significa que todos los beneficiarios tengan automáticamente reconocido un crédito contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Es necesario estudiar la fecha de jubilación, los períodos reclamados, la evolución del haber, las diferencias efectivamente producidas y los plazos de prescripción. También debe considerarse que los criterios judiciales pueden variar y que algunos pronunciamientos todavía pueden ser revisados por instancias superiores.