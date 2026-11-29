La campaña se terminó el viernes a la noche y ayer España tuvo eso que la ley electoral llama “jornada de reflexión”: nada de actos ni de propaganda, y candidatos dedicados al descanso, la familia y el deporte. Hoy, desde las 9 hasta las 20 (de 5 a 16 en la Argentina), más de 38,7 millones de electores están llamados a renovar las Cortes, en unos comicios que dirán si el socialista Pedro Sánchez sigue en la Moncloa o si llega el relevo que promete el conservador Alberto Núñez Feijóo.