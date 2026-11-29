La campaña se terminó el viernes a la noche y ayer España tuvo eso que la ley electoral llama “jornada de reflexión”: nada de actos ni de propaganda, y candidatos dedicados al descanso, la familia y el deporte. Hoy, desde las 9 hasta las 20 (de 5 a 16 en la Argentina), más de 38,7 millones de electores están llamados a renovar las Cortes, en unos comicios que dirán si el socialista Pedro Sánchez sigue en la Moncloa o si llega el relevo que promete el conservador Alberto Núñez Feijóo.
Del censo electoral forman parte también 2.769.645 españoles que viven en el exterior, según los datos oficiales que difundió la Moncloa. La Argentina alberga una de las colectividades más numerosas fuera de España, por lo que la elección también se sigue con atención por estos lares.
Para entender cómo se llegó hasta aquí hay que rebobinar un poco. El 5 de octubre, Sánchez disolvió las Cortes y adelantó los comicios, nueve meses antes del final previsto de la legislatura. El detonante fue la caída en el Congreso de dos decretos de emergencia sobre vivienda, después de que Junts se alineara con el Partido Popular (PP) y con Vox. El presidente dijo entonces que necesitaba una “mayoría progresista mucho más amplia”. Dicho sin la jerga parlamentaria: se había quedado sin nafta para gobernar.
La apuesta tiene su lógica y también su riesgo. Sánchez buscó correr la discusión hacia la vivienda, el tema que más duele en el bolsillo de los españoles, y alejarla de las causas judiciales que rodean a su partido y a su entorno. Feijóo, en cambio, hizo de la palabra “cambio” su único eslogan y de la corrupción su caballito de batalla.
El oficialismo llega con algunos números a favor: el desempleo cayó por debajo de los niveles previos a la crisis financiera de 2008 y el Banco de España prevé un crecimiento de 2,2% para este año, muy por encima de la media de la zona euro. Pero la macro no siempre se sienta a la mesa familiar. El precio de los alquileres y la falta de un presupuesto aprobado en toda la legislatura fueron dos piedras en el zapato del Gobierno.
Las encuestas muestran una carrera más pareja de lo que parecía en el verano. Según el relevamiento de El Debate, el PP gana en 21 de los 24 sondeos publicados en noviembre, con una media de 30,9% de los votos frente al 28,5% del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Es la ventaja más estrecha desde abril: era de 6,5 puntos en agosto, de 4,7 en octubre y de 2,5 en noviembre.
Tres estudios, entre ellos el del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dan ganador al PSOE; otros tres dibujan un empate técnico. Y hay un dato que en el socialismo repiten como un mantra: en 2023, el PP ganó por apenas 1,4 puntos, menos de lo que anticipaban casi todos los sondeos.
La aritmética, sin embargo, juega su propio partido. La mayoría absoluta exige 176 de los 350 diputados y nadie llega solo. Vox aparece tercero en todas las encuestas, con una media de 18,4% (en 2023 sacó 12,4%), y el bloque de PP y Vox suma en promedio el 49,2% de los votos, contra el 35,9% de la suma del PSOE, Frente Amplio y Podemos. Pero las bancas se reparten provincia por provincia, y ahí los porcentajes nacionales pueden engañar.
El último tramo de la campaña tuvo de todo. El jueves, el debate a cuatro entre Sánchez, Feijóo, Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio) se convirtió en una pelea de dos bloques. El momento más comentado fue un “usted calladita” de Feijóo a Colau, que Sánchez calificó en el acto de machista. Colau, una candidata de emergencia, sorprendió por su solidez; Feijóo y Abascal, en cambio, casi no se cruzaron. El líder popular, además, aseguró que dimitiría si no lograba gobernar.
El viernes llegaron los cierres. Sánchez llenó la Caja Mágica de Madrid con más de 12.000 personas, acompañado por su esposa, Begoña Gómez, y por el cineasta Pedro Almodóvar. Advirtió que los derechos tardan mucho en llegar al BOE, pero que “en cuestión de un solo día, si no vamos a votar, pueden esfumarse”, y planteó que la elección no es un plebiscito sobre su persona.
Feijóo eligió Sevilla, la ciudad donde asumió la presidencia del PP en abril de 2022, y habló ante más de 9.000 personas junto al presidente andaluz, Juanma Moreno, y al ritmo de una banda de música cofrade. Allí apuntó al votante desencantado de la izquierda: “No os pido que dejéis de sentiros de izquierdas”, le dijo, antes de pedirle que le “preste” su voto. Y cerró con una frase que suena a profecía: “¡Va a ganar el cambio!”.
Abascal, por su parte, terminó en la plaza de toros de Valencia, con la “prioridad nacional” en ayudas sociales y la inmigración como banderas, y con la mira puesta en ser la llave de cualquier gobierno de derecha.
La jornada de ayer transcurrió en calma, con un operativo de más de 100.700 agentes para custodiar los 22.943 locales de votación, aunque quedó empañada por la detención de una joven en Jaca por agredir a una concejala de Vox. El Gobierno, además, prometió “seguridad y plenas garantías” y reforzó la ciberseguridad.
Con las urnas abiertas, la pregunta ya no es quién gana más votos, sino quién puede sumar 176 manos en el Congreso. Feijóo necesita que el PP y Vox alcancen la mayoría; Sánchez, que la derecha se quede corta y que sus socios vuelvan a acompañarlo. Es, en el fondo, la misma baldosa de largada de 2023, pero con las fichas en otro lugar del tablero.
Esta noche, cuando empiece el conteo de los votos, se sabrá si el adelanto fue una jugada maestra o un salto al vacío.