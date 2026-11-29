Resumen para apurados
- En los próximos días, autoridades firmarán la donación de terrenos para extender la avenida Fanzolato en la ruta 315 de Yerba Buena y mejorar la seguridad vial.
- Técnicos de Vialidad provincial y funcionarios inspeccionaron el Camino del Perú para efectuar los relevamientos necesarios antes de iniciar la obra de una rotonda.
- La nueva conexión vial busca optimizar la conectividad urbana y descomprimir el congestionado tránsito vehicular en este sector estratégico del Gran San Miguel de Tucumán.
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Temas Yerba BuenaMarcelo Nazur
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