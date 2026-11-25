Las encuestas, sin embargo, no acompañan ese optimismo. El lunes fue el último día en que la ley electoral española permitía difundir sondeos, y la mayoría coincide en que el PP ganaría, aunque necesitaría a Vox para gobernar. El último trabajo de 40dB para el diario El País y la cadena SER, con 7.500 entrevistas, dio al PP el 31,8% de los votos y 130 bancas; al Partido Socialista (PSOE), el 30,9% y 124; y a Vox, el 17,3% y 57. Juntos, populares y Vox sumarían 187 diputados, 11 más que los 176 de la mayoría absoluta.