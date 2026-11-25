Resumen para apurados
- A días de los comicios en España, Feijóo y Sánchez cruzaron acusaciones por sospechas de fraude en el voto exterior y la futura aceptación de los resultados este domingo.
- La tensión escaló por fallos judiciales sobre la ley de nietos y el voto consular, tras el adelanto electoral que dispuso el mandatario por el revés a su plan de vivienda.
- Los sondeos proyectan un triunfo del Partido Popular que requerirá el apoyo de Vox para gobernar, en un escenario de creciente polarización y cuestionamiento institucional.
A cinco días de las elecciones generales anticipadas del domingo 29, la campaña española cambió de eje. La vivienda, el tema que eligió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando adelantó los comicios el 5 de octubre, quedó en segundo plano frente a una discusión más delicada: si el escrutinio será limpio y si los perdedores lo aceptarán.
El que subió el tono fue el candidato del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo. El lunes, en una entrevista con Antena 3, afirmó que “está confirmado que ha habido un fraude electoral”. Se refería a la instrucción del Gobierno que aplicó la llamada “ley de nietos”, que abrió la nacionalidad española a descendientes de exiliados y emigrados, y a las decisiones judiciales posteriores sobre el padrón.
Ayer, en la radio Onda Cero, Feijóo insistió: “El señor Sánchez y la limpieza electoral son dos conceptos bastante contradictorios”. Admitió inquietud por las urnas de cartón que se usarán en los consulados, aunque aclaró que confía en los cónsules que custodiarán los votos.
El trasfondo es judicial. Según el diario digital ESdiario, el Tribunal Supremo mantiene suspendido en forma cautelar el derecho a votar de 163.355 personas que obtuvieron la nacionalidad con esa ley, salvo que acrediten los requisitos exigidos. En cambio, rechazó extender la medida a unos 190.000 hijos de nacionalizados, que sí podrán sufragar. La documentación de quienes tienen el voto suspendido se guardará por separado, en esas urnas de cartón, y las juntas electorales provinciales decidirán si se cuentan. Ayer, el tribunal rechazó un recurso contra ese mecanismo.
En los consulados, el mismo medio registró colas de hasta cuatro horas para votar. La polémica alcanzó también al DNI digital: el Supremo rechazó ayer suspender el sistema MiDNI, cuestionado por su seguridad. Los informes técnicos habían detectado dos fallos críticos, ya subsanados, en los 61.603 dispositivos contratados por 7 millones de euros.
El líder de Vox, Santiago Abascal, fue más lejos. El lunes, desde Segovia, aseguró que Sánchez intentará “cualquier tipo de trampa que aún no podemos prever” y sugirió que podría impugnar los comicios, aunque no aportó pruebas. Según el diario La Región, de Ourense, Abascal suspendió su agenda pública hasta el debate del jueves y rechazó los 20 minutos que le correspondían en la televisión pública. A su vez, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), describió en la radio COPE una “sensación absoluta de temor, desconfianza, miedo”.
Sánchez respondió en Radio Nacional de España. “No tengo claro que el Partido Popular y Vox vayan a aceptar el resultado electoral del próximo 29 de noviembre”, dijo. A su juicio, si la derecha no alcanza la mayoría absoluta hablará de “trampas”. También acusó a medios conservadores de desacreditar el voto en el exterior y aseguró que él aceptará el veredicto de las urnas, cualquiera sea.
El socialista se mostró, además, confiado. Según el diario digital Vozpópuli, aseguró que Feijóo “va a perder las elecciones” y que el PP deberá abrir un proceso de reflexión. Feijóo le contestó que Sánchez está “tan desesperado” que convirtió “la campaña del amor y los bailecitos” en un intento de meter miedo.
Las encuestas, sin embargo, no acompañan ese optimismo. El lunes fue el último día en que la ley electoral española permitía difundir sondeos, y la mayoría coincide en que el PP ganaría, aunque necesitaría a Vox para gobernar. El último trabajo de 40dB para el diario El País y la cadena SER, con 7.500 entrevistas, dio al PP el 31,8% de los votos y 130 bancas; al Partido Socialista (PSOE), el 30,9% y 124; y a Vox, el 17,3% y 57. Juntos, populares y Vox sumarían 187 diputados, 11 más que los 176 de la mayoría absoluta.
Esa misma encuesta muestra la paradoja de la campaña: Sánchez es el preferido para presidir el Gobierno, con el 32,3%, contra el 22,8% de Feijóo y el 17,9% de Abascal. Otros sondeos amplían la distancia: el de Data10 para OKdiario dio al PP 133 escaños contra 111 del PSOE, y el de IMOP para El Confidencial, 131 contra 110.
Izquierda
La izquierda alternativa, en tanto, pelea por no quedar aplastada por la polarización. La candidata del Frente Amplio, Ada Colau, se quejó en Antena 3 y en el podcast Carne Cruda de que el PSOE se apropia de sus ideas: “Parece que vamos anunciando medidas nuevas y a los pocos días las incorpora el PSOE”. El sondeo de 40dB le asigna a esa fuerza el 3,9% de los votos.
Sánchez, que gobierna desde 2018, convocó a elecciones ocho meses antes de lo previsto, después de que el Congreso rechazara sus medidas contra la crisis de la vivienda. Apostó a repetir la remontada de 2023, cuando contra todos los pronósticos retuvo el poder: aquella vez, el PP fue el más votado, pero Feijóo no consiguió los apoyos para ser investido. El domingo se sabrá si le alcanza.