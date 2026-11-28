Los números acompañan a la derecha. Las últimas encuestas, publicadas el lunes antes de la veda, daban ganador al PP con una ventaja de entre medio punto y cinco puntos sobre el PSOE, y la suma con Vox superaba la mayoría absoluta de 176 bancas en casi todos los casos, consignó Infobae. El sondeo de 40dB para El País y la Cadena SER otorgó al PP el 31,8% y 130 diputados; al PSOE, el 30,9% y 124; y a Vox, el 17,3% y 57.