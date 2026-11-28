Resumen para apurados
- España celebra comicios generales anticipados este domingo, convocados por Pedro Sánchez, donde 38,7 millones de electores votarán para renovar el Congreso y el Senado.
- Según encuestas citadas, el PP lidera con opciones de gobernar con Vox, mientras el PSOE y fuerzas de izquierda buscan la movilización ciudadana para retener el poder.
- El resultado definirá la investidura en La Moncloa, la dirección de la política económica y de vivienda, y el posicionamiento estratégico de España dentro de la Unión Europea.
España cerró ayer una campaña corta y de alto voltaje. Con actos masivos en Madrid, Sevilla y Valencia, los principales candidatos pidieron el último esfuerzo antes de la jornada de reflexión de hoy. Mañana, unos 38,7 millones de electores están convocados a renovar los 350 escaños del Congreso de los Diputados y 208 bancas del Senado, en los comicios anticipados que Pedro Sánchez convocó el 5 de octubre.
El presidente del Gobierno y candidato del PSOE cerró en la Caja Mágica de Madrid ante más de 12.000 personas, según el portal Demócrata. “Estas elecciones van de que avance España y de que no avance el pasado”, aseveró, y resumió su estrategia: “Movilización, movilización y movilización”.
Alberto Núñez Feijóo eligió Sevilla, junto al presidente andaluz Juanma Moreno. “Esta vez sí vamos a conseguirlo, no solo a ganar, sino a gobernar”, ratificó el líder del Partido Popular (PP), que apeló incluso al votante de izquierda con una frase: “el hartazgo no gobierna”. En el debate a cuatro del jueves había prometido dimitir si no logra presidir el Gobierno.
Santiago Abascal llenó la plaza de toros de Valencia, según Vox con 13.000 asistentes. Definió la votación como una “elección existencial” y lanzó: “El domingo aspiro a decir: misión cumplida, se va”. Ada Colau, candidata de Frente Amplio, desbordó La Nave de Villaverde, en Madrid: el recinto, con capacidad para 4.000 personas, quedó chico y alrededor de 1.000 simpatizantes siguieron el acto desde afuera. “No solo no vamos a estar calladitas, vamos a ganar”, prometió la exalcaldesa de Barcelona.
A la izquierda del PSOE, Irene Montero y Pablo Iglesias encabezaron el acto de Podemos en Moratalaz, Madrid, donde reivindicaron el paso del partido por el Gobierno “sin ponerte de rodillas ante el PSOE”.
El debate a cuatro del jueves, dejó chispazos. Sánchez y Colau cuestionaron a Abascal por sus posiciones sobre la violencia contra las mujeres, mientras Feijóo apostó a mostrarse como la alternativa de gobierno y a desafiar al presidente con su promesa de dar un paso al costado si no llega a La Moncloa.
Los números acompañan a la derecha. Las últimas encuestas, publicadas el lunes antes de la veda, daban ganador al PP con una ventaja de entre medio punto y cinco puntos sobre el PSOE, y la suma con Vox superaba la mayoría absoluta de 176 bancas en casi todos los casos, consignó Infobae. El sondeo de 40dB para El País y la Cadena SER otorgó al PP el 31,8% y 130 diputados; al PSOE, el 30,9% y 124; y a Vox, el 17,3% y 57.
Julio de 2023
Es un escenario que recuerda al de julio de 2023, cuando el PP ganó con 137 escaños, el PSOE obtuvo 121, Vox 33 y Sumar 31, y ninguno de los dos bloques alcanzó por sí solo la mayoría. Aquella vez, Sánchez terminó reteniendo el poder gracias al apoyo de las fuerzas nacionalistas e independentistas.
Lo que se define no es solo quién ocupará La Moncloa: también el rumbo económico, la política de vivienda, y el peso de España en Europa.
Sánchez desafía esas mediciones y asegura que sus datos internos anticipan una mayoría de izquierda. Las urnas dirán quién tenía razón.