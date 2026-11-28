Resumen para apurados
- El Supremo español suspendió el voto de 163.355 nacionalizados por la ley de nietos en el exterior ante reclamos judiciales de Vox, afectando a miles de electores en Argentina.
- Los sufragios emitidos en consulados se guardarán en cajas como no escrutables, tras una cautelar que frenó su censo bajo la Ley de Memoria Democrática de 2022.
- La medida frena la ciudadanía política plena de la diáspora y su resultado final dependerá de reclamos judiciales que podrían alterar bancas clave en comicios reñidos.
Argentina es el país con más españoles habilitados para votar fuera de España: 524.852 electores, cerca del 19% de un padrón exterior de 2.769.645 personas, según datos que difundió Diario Mendoza. En Buenos Aires, el voto presencial se recibió en el Consulado General de España, en Guido 1770, hasta el jueves 26 de 10 a 19. Pero una parte de esas boletas no entrará en las urnas.
La razón es la llamada “ley de nietos”, la disposición de la Ley de Memoria Democrática de 2022 que permitió obtener la nacionalidad a miles de descendientes de españoles, muchos de ellos argentinos. En septiembre, a pedido de Vox y de la asociación Iustitia Europea, que cuestionaron el uso que se estaba haciendo de la norma, el Tribunal Supremo suspendió en forma cautelar la inscripción de esos nacionalizados en el censo de residentes en el exterior, reconstruyó el sitio Xataka.
El 20 de noviembre, el alto tribunal fue más allá: ordenó a la Junta Electoral Central impedir el voto de los 163.355 afectados, sin importar en qué censo figuren. El jueves rechazó un recurso de la Abogacía del Estado que buscaba habilitar a unas 113.000 personas. Solo quedaron exceptuadas 901 que acreditaron ser descendientes de exiliados.
A comienzos de mes, el mismo Supremo había avalado que 189.678 hijos de nacionalizados por esa ley que residen en el extranjero sí pudieran votar, según el portal Mundiario. Ese baile de cifras, censos, nietos y bisnietos convirtió el tema en “el gran culebrón” de la campaña, según la definición de Xataka.
En paralelo, la Junta Electoral Central aprobó una circular que ordena a los consulados conservar los sobres de esos electores. No se introducirán en las urnas y quedarán registrados en el acta como “votos no escrutables”, con un anexo desglosado por país y consulado, por si hay reclamos judiciales, informó el diario uruguayo El Observador.
Cajas de cartón
La imagen de esa documentación guardada en cajas de cartón en las sedes consulares desató otra polémica. El caso, advierte Xataka, está cerrado solo “de momento”.
Para los que sí pudieron votar, sus sufragios no forman un distrito propio: se suman a la provincia española donde cada elector está inscripto. En una elección ajustada, ese caudal puede pesar en el reparto de las últimas bancas.
Para miles de familias argentinas con abuelos gallegos, asturianos o andaluces, el pasaporte bordó llegó con la promesa de una ciudadanía plena. Mañana, al menos en las urnas, esa promesa queda en suspenso.