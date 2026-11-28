La razón es la llamada “ley de nietos”, la disposición de la Ley de Memoria Democrática de 2022 que permitió obtener la nacionalidad a miles de descendientes de españoles, muchos de ellos argentinos. En septiembre, a pedido de Vox y de la asociación Iustitia Europea, que cuestionaron el uso que se estaba haciendo de la norma, el Tribunal Supremo suspendió en forma cautelar la inscripción de esos nacionalizados en el censo de residentes en el exterior, reconstruyó el sitio Xataka.