Resumen para apurados
- La Guardia Civil detuvo este viernes en Tenerife al exgobernador colombiano Carlos Caicedo, acusado de presunto abuso sexual contra una menor de edad en su país.
- Fue arrestado al registrarse en un hotel por una circular roja de Interpol. La Fiscalía lo investiga por abusar de una niña en 2023, cargo que él niega y tilda de persecución.
- Caicedo comparecerá ante la Audiencia Nacional española, donde un juez resolverá su situación legal y evaluará el inicio formal de un proceso de extradición a Colombia.
La Guardia Civil de España detuvo este viernes en Tenerife al ex gobernador colombianodel Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo Omar, sobre quien pesaba una orden de captura internacional por su presunta responsabilidad en delitos sexuales contra una menor de edad.
El procedimiento se concretó en Tegueste, en la isla de Tenerife, a partir de una alerta roja de Interpol y de un pedido de la Fiscalía colombiana.
La orden de detención había sido expedida el pasado 9 de septiembre por los delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, acceso carnal violento y acto sexual violento.
Según fuentes de la investigación, Caicedo había llegado a la isla el jueves como turista. Después de completar los trámites de registro en un hotel, las fuerzas de seguridad verificaron que tenía una orden de detención vigente y procedieron a arrestarlo durante la mañana del viernes.
El ex funcionario deberá declarar este sábado por videoconferencia ante el juez de guardia de la Audiencia Nacional española. El magistrado tendrá que resolver sobre su situación judicial y evaluar el inicio de un eventual procedimiento de extradición a Colombia.
La denuncia contra el ex gobernador colombiano y su respuesta
De acuerdo con la Fiscalía, los hechos que se le atribuyen a Caicedo fueron denunciados el pasado 2 de julio, cuando el exgobernador ya había abandonado Colombia.
La acusación sostiene que abusó de una niña de ocho años durante 2023, cuando se encontraba al frente de la Gobernación del Magdalena. Sin embargo, Caicedo rechaza las imputaciones y asegura que se trata de "un montaje y una persecución".
La trayectoria política de Carlos Eduardo Caicedo
Caicedo es uno de los principales referentes de la izquierda en el Caribe colombiano y fundador del movimiento Fuerza Ciudadana. Desde ese espacio construyó una estructura política regional que llegó a tener el control de la Alcaldía de Santa Marta y de la Gobernación del Magdalena en diferentes períodos.
Nacido en Aracataca, en el departamento del Magdalena, es abogado egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Antes de ingresar de lleno en la política electoral, estuvo al frente de la Universidad del Magdalena, donde ejerció como rector entre 1997 y 2006.
Su carrera política tuvo un primer momento destacado en 2011, cuando fue elegido alcalde de Santa Marta para el período 2012-2015. Posteriormente, en 2019, llegó a la Gobernación del Magdalena con 345.786 votos, uno de los resultados electorales más importantes de Fuerza Ciudadana. En esos comicios, el movimiento también logró conservar el control de la alcaldía de la capital departamental.
Su presencia en la política nacional había comenzado a consolidarse en 2018, cuando participó de una consulta presidencial de sectores de izquierda. En esa instancia se enfrentó al entonces senador Gustavo Petro, quien finalmente se convirtió en el candidato de ese espacio.
En 2024, Fuerza Ciudadana perdió su personería jurídica por una decisión del Consejo de Estado, que anuló el reconocimiento que previamente le había concedido el Consejo Nacional Electoral. En 2026, Caicedo se presentó como aspirante presidencial por su partido, aunque en mayo decidió renunciar a esa postulación para adherir a la candidatura de Iván Cepeda, del oficialista Pacto Histórico.