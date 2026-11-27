Su carrera política tuvo un primer momento destacado en 2011, cuando fue elegido alcalde de Santa Marta para el período 2012-2015. Posteriormente, en 2019, llegó a la Gobernación del Magdalena con 345.786 votos, uno de los resultados electorales más importantes de Fuerza Ciudadana. En esos comicios, el movimiento también logró conservar el control de la alcaldía de la capital departamental.