Resumen para apurados
- Boca y Palmeiras disputarán la Recopa Sudamericana el 17 y 24 de febrero de 2027 en La Bombonera y San Pablo, tras consagrarse campeones de la Sudamericana y la Libertadores.
- Boca superó a Mineiro para cortar 18 años de sequía internacional y Palmeiras venció a Estudiantes. Ambos definirán el certamen en llaves de ida y vuelta en sus estadios.
- El duelo repartirá premios millonarios y definirá si Boca amplía su récord histórico de títulos o si Brasil extiende su ventaja sobre los clubes argentinos en la competencia.
Boca Juniors ya conoce la hoja de ruta completa para disputar la Recopa Sudamericana 2027, la competencia continental que lo enfrentará a Palmeiras, flamante consagrado de la Copa Libertadores.
Tras vencer 2-0 a Atlético Mineiro en la final celebrada en Colombia para obtener la Copa Sudamericana 2026 y cortar una racha sin consagraciones internacionales de 18 años, el equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena volverá a pelear por un trofeo de Conmebol. La entidad rectora del fútbol sudamericano oficializó que el encuentro de ida se jugará el miércoles 17 de febrero de 2027 en La Bombonera, mientras que la revancha se disputará el miércoles 24 de febrero en el estadio Nubank Parque de San Pablo.
El máximo ganador del torneo busca estirar su marca histórica
El cruce colocará a Boca ante la oportunidad de ampliar su registro en el certamen donde ostenta la mayor cantidad de consagraciones. Con cuatro trofeos en sus vitrinas (conquistados en 1990, 2005, 2006 y 2008), el club de La Boca encabeza la tabla histórica de campeones de la Recopa Sudamericana sobre un total de cinco finales disputadas, habiendo registrado su única caída en la edición 2004 ante Cienciano de Perú. La obtención de la reciente Copa Sudamericana significó además romper la sequía internacional que se extendía justamente desde la Recopa obtenida en 2008.
En la vereda opuesta se ubicará Palmeiras, que se acreditó su lugar en la definición tras derrotar por 1-0 a Estudiantes de La Plata en la final de la Copa Libertadores 2026 jugada en Montevideo. El combinado paulista afrontará la Recopa Sudamericana por tercera vez en su historia, luego de haber sido subcampeón en 2021 al caer frente a Defensa y Justicia y coronarse campeón en la edición 2022 ante Athletico Paranaense.
Un choque de potencias para abrir la agenda 2027
La serie entre el Xeneize y el Verdao será el primer título internacional en disputa del calendario 2027. La definición mantendrá el formato tradicional de partidos de ida y vuelta en los estadios de los clubes clasificados, a diferencia de las finales únicas que rigen para la Libertadores y la Sudamericana. Aunque las fechas pautadas para febrero coinciden con el desarrollo de la Fase II de la Copa Libertadores, tanto Boca como Palmeiras jugarán el choque continental con la tranquilidad de tener asegurado su cupo directo en la fase de grupos del máximo torneo sudamericano de 2027.
El duelo renovará además la puja estadística entre países. Tras el título obtenido por Lanús ante Flamengo en 2026, los representantes de Brasil acumulan 13 ediciones de Recopa ganadas, mientras que los equipos argentinos suman 12 trofeos. El cruce de febrero permitirá a la Argentina igualar el registro general o a Brasil extender su ventaja en el historial.
Las cifras financieras en juego
Junto al prestigio deportivo, la definición continental garantiza un incentivo de peso para las arcas institucionales. Por el solo hecho de disputar la final a dos partidos, ambos equipos tienen asegurado un piso mínimo de un millón de dólares. Tomando como referencia la escala distribuida en la edición 2026, Conmebol entregó 1.800.000 dólares al campeón y 900.000 dólares al subcampeón, montos que se toman como base ante la expectativa de una posible actualización de valores para 2027.
Palmeiras arribará al choque tras haber acumulado casi 40 millones de dólares durante su campaña en la Copa Libertadores 2026. Para Boca y la gestión técnica de Arruabarrena, la final representará la posibilidad de sumar una cifra millonaria adicional y empezar el año buscando otra copa internacional para el fútbol argentino.