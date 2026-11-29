Un choque de potencias para abrir la agenda 2027

La serie entre el Xeneize y el Verdao será el primer título internacional en disputa del calendario 2027. La definición mantendrá el formato tradicional de partidos de ida y vuelta en los estadios de los clubes clasificados, a diferencia de las finales únicas que rigen para la Libertadores y la Sudamericana. Aunque las fechas pautadas para febrero coinciden con el desarrollo de la Fase II de la Copa Libertadores, tanto Boca como Palmeiras jugarán el choque continental con la tranquilidad de tener asegurado su cupo directo en la fase de grupos del máximo torneo sudamericano de 2027.