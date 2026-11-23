El triunfo 2 a 1 sobre Argentinos Juniors en La Paternal metió a Independiente en los cuartos de final del Torneo Clausura, pero el inicio de la semana de trabajo en Villa Domínico trajo una mala noticia para Jadson Viera: Ezequiel "Chimy" Ávila continúa con dolores en la zona del sóleo y el gemelo izquierdo, por lo que está prácticamente descartado para el partido frente a Vélez en el José Amalfitani.