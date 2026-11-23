"Chimy" Ávila sigue con molestias y está casi descartado en Independiente para visitar a Vélez
El delantero arrastra una lesión muscular que lo dejó afuera a último momento en La Paternal y no llegaría al cruce de cuartos de final en Liniers. El juvenil Felipe Tempone se perfila para seguir como titular en el ataque, mientras el cuerpo técnico espera la evolución de Santiago Arias.
Resumen para apurados
- Ezequiel Ávila quedó casi descartado en Independiente para visitar a Vélez por los cuartos de final del Clausura, debido a persistentes dolores en el sóleo y gemelo.
- El delantero se lesionó en el precalentamiento previo al triunfo 2-1 ante Argentinos Juniors, partido en el que el juvenil Felipe Tempone ingresó y cumplió un buen papel.
- Jadson Viera mantendría a Tempone como titular y evaluará a Santiago Arias, mientras busca clasificar a semifinales apoyado en el gran momento goleador de Maximiliano Meza.
El triunfo 2 a 1 sobre Argentinos Juniors en La Paternal metió a Independiente en los cuartos de final del Torneo Clausura, pero el inicio de la semana de trabajo en Villa Domínico trajo una mala noticia para Jadson Viera: Ezequiel "Chimy" Ávila continúa con dolores en la zona del sóleo y el gemelo izquierdo, por lo que está prácticamente descartado para el partido frente a Vélez en el José Amalfitani.
El atacante ya venía de perderse el choque de octavos a último momento. Aunque estaba confirmado como titular para visitar al "Bicho", sintió un pinchazo durante la entrada en calor y debió salir del equipo antes de empezar el partido. Desde su llegada al club en agosto, el ex Osasuna y Betis disputó nueve encuentros y todavía no pudo convertir, condicionado por problemas físicos que no le permitieron tener continuidad.
Con Ávila casi descartado, Viera volvería a apostar por el juvenil Felipe Tempone. El delantero surgido de las inferiores —que le había marcado a Deportivo Riestra en la fecha 16— cumplió una buena tarea en La Paternal junto a Maximiliano Meza y Matías Giménez, por lo que corre con ventaja para mantenerse en el ataque.
La otra duda en el "Rojo" pasa por el lateral derecho. Santiago Arias no pudo terminar el partido ante Argentinos por una sobrecarga muscular y fue reemplazado a los 11 minutos del complemento por Leonardo Godoy. El defensor colombiano será evaluado en los entrenamientos de esta semana para determinar si está en condiciones de jugar o si el ex Estudiantes ocupará la banda en Liniers.
Más allá de las bajas, Independiente llega con el envión de las decisiones que le dieron resultado a Viera en octavos: la apuesta por Santiago Mele en el arco —con tapadas clave tras relegar a Rodrigo Rey— y el gran momento de Meza tras su doblete. A la espera de cómo respondan los futbolistas con molestias, el "Rojo" ya planifica el cruce ante el "Fortín" para buscar un lugar en las semifinales.