La final de la Copa Argentina entre Boca y Platense se jugará en Santiago del Estero: fecha, horario y entradas
La organización confirmó que el partido decisivo se disputará el miércoles 2 de diciembre, a las 20, en el estadio Madre de Ciudades. La cercanía con Tucumán abre la posibilidad de que miles de hinchas de la provincia puedan asistir.
Resumen para apurados
- Boca y Platense jugarán la final de la Copa Argentina el miércoles 2 de diciembre a las 20 en Santiago del Estero para definir al nuevo campeón del torneo federal.
- La sede se eligió tras descartar Rosario y Córdoba; el estadio ya vio coronarse a Boca en dos ocasiones y a Platense ganar su primer título de Primera División.
- Con 42.000 lugares disponibles, la definición movilizará a miles de hinchas del norte argentino y coronará otro título decisivo en el calendario oficial de AFA.
La organización de la Copa Argentina confirmó que la final entre Boca y Platense se disputará el próximo miércoles 2 de diciembre, desde las 20, en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. La elección de la provincia vecina permitirá que los simpatizantes de Tucumán tengan la posibilidad de presenciar la definición sin necesidad de realizar un viaje de larga distancia.
La sede se confirmó después de varios días de incertidumbre. Entre las alternativas que se analizaron aparecieron Rosario, Córdoba, Mendoza y La Plata, pero finalmente la organización se inclinó por el escenario santiagueño, que tiene capacidad para aproximadamente 42.000 espectadores.
Según informó TyC Sports, Boca dispondría de unas 30.000 localidades, mientras que Platense recibiría alrededor de 10.000. La venta de entradas comenzará en los próximos días, aunque todavía resta conocer los precios, los puntos de expendio y las condiciones para adquirirlas.
Un estadio que trae buenos recuerdos a Boca y Platense
El Madre de Ciudades tiene antecedentes especiales para ambos equipos. Boca se consagró campeón de la Copa Argentina 2020/21 en ese escenario, después de superar por penales a Talleres de Córdoba, tras igualar 0-0 en los 90 minutos.
Además, en marzo de 2023 conquistó allí la Supercopa Argentina al golear 3-0 a Patronato, con tres tantos de Darío Benedetto. Ahora buscará sumar una nueva estrella en un estadio donde ya celebró dos títulos.
Platense, por su parte, también tiene una historia particular en Santiago del Estero. El 1° de junio de 2025 consiguió el primer título de Primera División de su historia, cuando derrotó 1-0 a Huracán, con un gol de Guido Mainero, en la final del Torneo Apertura.
Sin embargo, también sufrió una derrota en ese escenario: el 16 de diciembre de 2023 cayó 1-0 frente a Rosario Central en la definición de la Copa de la Liga. Curiosamente, en aquella oportunidad también era dirigido por Martín Palermo, máximo goleador histórico de Boca y actual entrenador del “Calamar”..
De esta manera, la Copa Argentina volverá a definirse en el norte del país. Y Tucumán tendrá la final muy cerca, con la expectativa de una importante movilización de hinchas hacia Santiago del Estero para presenciar uno de los partidos más importantes del calendario argentino.