La organización de la Copa Argentina confirmó que la final entre Boca y Platense se disputará el próximo miércoles 2 de diciembre, desde las 20, en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. La elección de la provincia vecina permitirá que los simpatizantes de Tucumán tengan la posibilidad de presenciar la definición sin necesidad de realizar un viaje de larga distancia.