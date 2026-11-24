River negocia por Tomás Palacios: el defensor de la Selección que podría llegar en 2027
El zaguero de Estudiantes, cuyo pase pertenece al Inter de Milán, ya dio el visto bueno para avanzar en las negociaciones. El “Millonario” busca reforzar su defensa, aunque todavía resta alcanzar un acuerdo económico.
Resumen para apurados
- River Plate negocia con el Inter de Milán para incorporar a Tomás Palacios de cara a 2027, con el objetivo de reforzar una defensa irregular tras el visto bueno del jugador.
- El zaguero de 23 años juega a préstamo en Estudiantes, finalista de la Copa Libertadores, y viene de debutar en la Selección Argentina mayor bajo la conducción de Lionel Scaloni.
- El club de Núñez buscará cerrar la compra definitiva o un préstamo en enero, aprovechando que Estudiantes difícilmente ejecute su opción de compra de seis millones de euros.
Aunque todavía sigue en competencia en el Clausura, River ya comenzó a moverse en el mercado de pases de cara a 2027. Una de las principales prioridades de la dirigencia es reforzar la defensa, un sector que mostró irregularidades durante buena parte de la temporada. En ese contexto, el principal apuntado es Tomás Palacios, actual futbolista de Estudiantes, cuyo pase pertenece al Inter de Milán.
Las negociaciones entre el “Millonario” y el conjunto italiano se encuentran avanzadas. El defensor de 23 años ya manifestó su conformidad para que continúen las tratativas, aunque todavía no existe un acuerdo definitivo entre las instituciones.
La operación presenta algunas particularidades. Palacios se encuentra a préstamo en Estudiantes hasta el 31 de diciembre, con una opción de compra cercana a los seis millones de euros. Sin embargo, el monto representa una inversión importante para el conjunto platense, que todavía no resolvió si hará uso de esa posibilidad.
En ese escenario aparece River, que pretende aprovechar la situación contractual del futbolista para incorporarlo en enero. Según las últimas informaciones, la dirigencia de Núñez buscaría adquirir su pase de manera definitiva, aunque las condiciones económicas todavía deberán negociarse con Inter. Tampoco está completamente descartada la posibilidad de acordar una cesión con opción de compra.
Un defensor que llegó a la Selección Argentina
Palacios atraviesa una temporada de crecimiento futbolístico. Durante 2026 disputó 35 encuentros con Estudiantes y se convirtió en una de las alternativas habituales de la defensa del equipo dirigido por Alexander Medina.
Su rendimiento también tuvo repercusión internacional. El “Pincha” alcanzó la final de la Copa Libertadores, que disputará este sábado frente a Palmeiras, y el zaguero sumó experiencia en nueve compromisos de la competencia continental.
Además, sus actuaciones llamaron la atención de Lionel Scaloni, quien lo convocó a la Selección Argentina durante las ventanas internacionales de marzo y octubre.
Su debut con la camiseta albiceleste llegó el 4 de octubre, en la goleada por 7-0 frente a Burkina Faso. Aquel día ingresó por Lisandro Martínez al comienzo del segundo tiempo y disputó los últimos 45 minutos.
Zurdo, de 1,95 metros y con capacidad para participar en la salida desde el fondo, Palacios reúne características que River considera necesarias para fortalecer una defensa que no encontró regularidad durante 2026.