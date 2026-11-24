Aunque todavía sigue en competencia en el Clausura, River ya comenzó a moverse en el mercado de pases de cara a 2027. Una de las principales prioridades de la dirigencia es reforzar la defensa, un sector que mostró irregularidades durante buena parte de la temporada. En ese contexto, el principal apuntado es Tomás Palacios, actual futbolista de Estudiantes, cuyo pase pertenece al Inter de Milán.