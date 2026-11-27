El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena, que viene de conquistar la Copa Sudamericana y quedarse con la Tabla Anual de la Liga Profesional, intentará levantar el trofeo por cuarta vez en su historia. En la previa del compromiso, se dieron a conocer los precios de las entradas y el cronograma de venta y canje para los simpatizantes del “Xeneize”.