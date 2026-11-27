Resumen para apurados
- Boca y Platense disputarán la final de la Copa Argentina el 2 de diciembre en Santiago del Estero por el título, con entradas que van desde los $85.000.
- El retiro y canje de tickets se realizará el 1 y 2 de diciembre. El Xeneize vuelve al estadio donde se coronó campeón del certamen en 2021 frente a Talleres.
- Boca buscará cerrar la temporada con su cuarta Copa Argentina tras ganar la Sudamericana, mientras Platense intentará dar el golpe y obtener un título histórico.
Boca buscará cerrar el año con una nueva consagración cuando enfrente a Platense por la final de la Copa Argentina. El encuentro se disputará el miércoles 2 de diciembre, desde las 20, en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena, que viene de conquistar la Copa Sudamericana y quedarse con la Tabla Anual de la Liga Profesional, intentará levantar el trofeo por cuarta vez en su historia. En la previa del compromiso, se dieron a conocer los precios de las entradas y el cronograma de venta y canje para los simpatizantes del “Xeneize”.
Cuánto cuestan las entradas para la final de la Copa Argentina
Los valores de las localidades para los hinchas de Boca serán los siguientes:
- Menores (hasta 11 años): $85.000.
- Popular: $120.000.
- Platea Este: $180.000.
- Platea Oeste: $200.000.
Dónde y cuándo retirar las entradas para Boca vs. Platense
La venta presencial y el canje de localidades se realizarán el martes 1 de diciembre, de 12 a 20, en la boletería Norte del estadio Único Madre de Ciudades.
También se habilitará un segundo punto de canje el miércoles 2 de diciembre, de 12 a 19, en las boleterías del estadio de Central Córdoba, ubicado en Granadero Saavedra 260.
Por su parte, las personas con discapacidad podrán retirar sus entradas desde las 8 del martes en el estadio del “Ferroviario”.
Desde la organización informaron que será obligatorio presentar el DNI para ingresar al encuentro. Además, aclararon que durante el día del partido no habrá venta ni canje de localidades en el estadio Único Madre de Ciudades.
Boca guarda un grato recuerdo de ese escenario. Allí se consagró campeón de la Copa Argentina en 2021, luego de igualar sin goles frente a Talleres de Córdoba y vencer por 5-4 en la definición por penales.