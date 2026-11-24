La pasión por el fútbol y la emoción de los grandes festejos llegan este sábado a los lectores de LA GACETA con una edición especial de colección sobre Boca: una lámina gigante para recordar y celebrar a los campeones.
Bajo el lema “Esta locura no se explica. Se cuelga en la pared”, la propuesta invita a los hinchas a llevarse un recuerdo único, con un diseño exclusivo que reúne a los protagonistas de la consagración.
La lámina tiene un tamaño de 64 x 45,5 centímetros, está impresa en papel ilustración de 90 gramos y fue pensada especialmente para conservar y exhibir como recuerdo.
Este sábado, la edición especial se entregará de regalo con LA GACETA.
Los interesados ya pueden reservar su ejemplar para no quedarse sin esta pieza de colección.
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