Aunque todavía tiene objetivos por cumplir en el Clausura, River ya comenzó a planificar el armado de su plantel para 2027. Una de las prioridades de la dirigencia es reforzar el arco ante una posible salida de Santiago Beltrán, y el principal apuntado es Yassine Bounou, más conocido como Bono, el arquero marroquí que actualmente juega en Al-Hilal de Arabia Saudita.