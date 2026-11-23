Resumen para apurados
- River Plate inició gestiones en Arabia Saudita para fichar al arquero Yassine Bono, con el objetivo de cubrir la posible venta de Santiago Beltrán de cara a 2027.
- Emisarios del club viajaron para sondear al marroquí, quien tiene contrato con Al-Hilal hasta 2028 pero ha manifestado reiteradas veces su sueño de atajar en Núñez.
- Con clubes europeos siguiendo a Beltrán, River espera ingresar al menos 15 millones de dólares y proyecta sumar a Bono para jerarquizar el arco en la próxima temporada.
Aunque todavía tiene objetivos por cumplir en el Clausura, River ya comenzó a planificar el armado de su plantel para 2027. Una de las prioridades de la dirigencia es reforzar el arco ante una posible salida de Santiago Beltrán, y el principal apuntado es Yassine Bounou, más conocido como Bono, el arquero marroquí que actualmente juega en Al-Hilal de Arabia Saudita.
Emisarios del “Millonario” viajaron a Arabia Saudita para establecer un primer contacto con el guardameta y transmitirle el interés del club de Núñez. Si bien todavía no existe un acuerdo, la intención es avanzar en las negociaciones durante el próximo mercado de pases.
Bono, de 35 años, tiene contrato con Al-Hilal hasta mediados de 2028, por lo que su incorporación no sería sencilla desde el punto de vista económico. Sin embargo, existe un factor que podría favorecer las conversaciones: el arquero es un reconocido hincha de River y manifestó en reiteradas ocasiones su deseo de vestir la camiseta del club.
“Es uno de los sueños que tengo y me encantaría que algún día se cumpla”, aseguró en una entrevista con TyC Sports durante 2023. En aquella oportunidad también aclaró que su intención no sería llegar únicamente por el significado de la camiseta, sino hacerlo en condiciones de competir y rendir al máximo nivel.
La posible venta de Beltrán
El interés por Bono está directamente relacionado con el futuro de Beltrán, una de las revelaciones de River durante 2026. El juvenil se consolidó como titular gracias a sus buenas actuaciones, que incluso le permitieron recibir una convocatoria de Lionel Scaloni a la Selección Argentina y debutar en la victoria frente a Honduras.
Su crecimiento también despertó el interés de varios clubes europeos. Atlético de Madrid, Aston Villa y Fiorentina siguen de cerca su evolución, aunque todavía no se registraron ofertas formales por su pase.
En Núñez no descartan una transferencia durante el mercado de enero, pero establecieron una pretensión económica: River buscará recibir al menos 15 millones de dólares por el arquero. En paralelo, la dirigencia trabaja para extender su contrato, que vence en diciembre de 2027, hasta finales de 2030, con una mejora salarial y una cláusula de rescisión más elevada.
La eventual incorporación de Bono, de todos modos, no dependería exclusivamente de una venta inmediata. Una de las posibilidades que analiza River es contratar al marroquí a principios de 2027 y que ambos arqueros compitan por la titularidad durante el primer semestre, en caso de que Beltrán continúe en el club.
Por ahora, las gestiones se encuentran en una etapa inicial. Pero la dirigencia ya dio el primer paso para intentar cumplir el sueño de un arquero de trayectoria internacional que nunca ocultó su deseo de jugar en el Monumental.