El hijo de un ídolo de Boca anunció su retiro del fútbol profesional a los 30 años
El delantero Ryduan Palermo comunicó en sus redes sociales que deja la actividad tras una década de carrera. Surgido en las inferiores de Estudiantes y con debut en Arsenal, jugó en Chile, México, Honduras, España y el ascenso italiano.
Resumen para apurados
- Ryduan Palermo, delantero e hijo de Martín Palermo, anunció en Instagram su retiro del fútbol a los 30 años para priorizar su bienestar tras una década como profesional.
- Formado en Estudiantes y Arsenal, el atacante forjó su camino en el ascenso y jugó en clubes de Chile, México, Honduras, España e Italia, donde cerró su ciclo en el Martina Calcio.
- Su retiro cierra una trayectoria construida lejos de la sombra de su padre. Aunque no reveló sus próximos pasos, concluye su etapa deportiva satisfecho por haber vivido del fútbol.
A los 30 años y tras una carrera que lo llevó por seis países para construir su propio camino lejos de las comparaciones familiares, Ryduan Palermo decidió dejar el fútbol profesional. El delantero platense, hijo de Martín Palermo, comunicó la noticia a través de su cuenta de Instagram con un posteo en el que compartió fotos de sus distintas etapas deportivas.
En su mensaje de despedida, priorizó las vivencias personales por sobre los números: "Lo mejor de este juego es lo que me ha permitido vivir tanto dentro como fuera de la cancha. He viajado, he vivido diferentes culturas, he conocido gente increíble y he logrado el sueño de vivir de lo que amo". En la misma línea, explicó su decisión: "Hoy elijo otro camino y será con el mismo amor y dedicación, poniendo en primer lugar el disfrute y el bienestar porque al final es lo que nos vamos a llevar de este ratito en el mundo terrenal. Orgulloso, feliz de lo que logré, agradecido a mi familia y a todas las personas que se han cruzado en mi camino que me han ayudado y enseñado a ser mejor futbolista, pero sobre todo mejor persona".
Formado en las inferiores de Estudiantes al igual que su padre, Ryduan continuó su etapa juvenil en Arsenal de Sarandí, donde firmó su primer contrato profesional en 2017 tras haber integrado convocatorias en la selección argentina Sub-17. En 2018 sumó sus primeros minutos oficiales en Primera durante un préstamo en Santiago Morning de Chile, donde tuvo un recordado debut con gol.
A partir de allí construyó una carrera con pasos por diversas ligas. En 2019 jugó en Tlaxcala de México y luego pasó por Marathón de Honduras, donde disputó tanto el torneo local como certámenes de la Concacaf. Su llegada a Europa se dio en 2021 con la camiseta del Lenense en la Tercera División de España, antes de encontrar mayor continuidad en el ascenso de Italia, donde jugó para Villacidrese, Carrarese, Team Altamura y Martina Calcio en la Serie D, club en el que cerró su etapa como futbolista.
A lo largo de los años, la inevitable comparación con la figura de su padre fue una constante. Aunque en distintas entrevistas reconoció lo difícil que fue llevar ese apellido en los primeros años y el sueño juvenil de jugar en Boca, Ryduan eligió hacer su carrera en el ascenso y en ligas del exterior. Sin dar pistas sobre qué rumbo tomará en el futuro, colgó los botines con la tranquilidad de haber cumplido su sueño de vivir del fútbol.