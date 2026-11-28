En su mensaje de despedida, priorizó las vivencias personales por sobre los números: "Lo mejor de este juego es lo que me ha permitido vivir tanto dentro como fuera de la cancha. He viajado, he vivido diferentes culturas, he conocido gente increíble y he logrado el sueño de vivir de lo que amo". En la misma línea, explicó su decisión: "Hoy elijo otro camino y será con el mismo amor y dedicación, poniendo en primer lugar el disfrute y el bienestar porque al final es lo que nos vamos a llevar de este ratito en el mundo terrenal. Orgulloso, feliz de lo que logré, agradecido a mi familia y a todas las personas que se han cruzado en mi camino que me han ayudado y enseñado a ser mejor futbolista, pero sobre todo mejor persona".