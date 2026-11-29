Economía y política: ¿quién se lleva puesto a quién?
Seis meses después de que el ministro de Economía vaticinara la subordinación de la política a la economía, no es un rebote de la actividad sino las victorias parlamentarias lo que le dan un respiro frente al nerviosismo de los mercados. El desparpajo de Bullrich, las turbulencias internacionales y las paradojas de un Gobierno que empieza a transitar una prematura cuenta regresiva electoral
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