Durante el año par, suele discutirse el liderazgo.

Entonces sobran los audaces que se desvanecen por hablar.

Pero en el Teatro Otamendi no se trataba de ningún acto electoral. Era apenas un oportuno homenaje por el día de la militancia. Cuentan que al Profesional se le ocurrió la idea que fue instrumentada finalmente por Pepe Albistur, el popular Pochoclo que le puso la acentuada tonalidad peronista, complementada con la corbata carmesí de Donald Trump.

Lo que se produjo con ingenio, sobre todo para salir del paso, derivó para los bien pensantes en otro malentendido, en un acto casi de barbarie de los peronistas que alteran todo y se vienen, en efecto, por el poder. Peor que antes.