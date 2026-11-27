La pelota se va por la línea de fondo y el árbitro pita córner. Un defensor levanta los brazos, protesta y mira al juez de línea. El delantero acomoda la pelota junto al banderín y espera que sus compañeros lleguen al área, mientras en la tribuna, alguien se queja porque el equipo volvió a regalar una pelota parada. Todo parece parte de una tarde cualquiera de fútbol, pero ese córner puede valer algo más que una oportunidad de gol.
A miles de kilómetros de esa cancha, alguien puede estar esperando exactamente esa jugada para cobrar una apuesta, porque también se apuesta, por ejemplo, cuántos tiros de esquina tendrá un equipo durante los 90 minutos. Y ese córner, que para los que están en la cancha puede ser apenas una jugada más, quizá acaba de completar la cuenta de alguien que ni siquiera vio ese partido.
El deporte se convirtió en un territorio cada vez más amplio para las apuestas. Ya no se trata solamente de acertar quién gana o quién pierde. Se puede apostar en fútbol, tenis, básquet, rugby y en una cantidad de disciplinas, pero también sobre detalles cada vez más específicos de una competencia. En el fútbol, por ejemplo, se puede jugar por la cantidad de tarjetas, los goles antes de determinado minuto, los saques de esquina o hasta el próximo jugador que cometerá una falta. Casi todo lo que sucede dentro de una cancha puede transformarse en una opción para ganar dinero.
Durante los últimos años, las casas de apuestas encontraron en el fútbol argentino una vidriera extraordinaria. Llegaron a las camisetas, ocuparon espacios en los estadios, se metieron en las transmisiones y se asociaron con clubes que necesitaban dinero. La relación parecía conveniente para todos porque los equipos sumaban un patrocinador, las empresas ganaban exposición y el espectáculo incorporaba otra fuente de financiamiento. El problema es que, mientras el negocio crecía, empezaron a aparecer señales que obligaban a mirar más allá de los carteles publicitarios.
Casos bajo la lupa
El Porvenir fue uno de los casos que encendió las alarmas. En 2022, el club denunció una presunta maniobra para perjudicar al equipo a cambio de dinero. Tres años después, volvió a quedar en el centro de las sospechas, esta vez por la situación de cuatro futbolistas brasileños que fueron suspendidos preventivamente por la AFA.
Pero no fue el único episodio. En Deportivo Madryn, en 2024, tres futbolistas fueron desvinculados en medio de un escándalo por apuestas clandestinas. La historia tenía un detalle difícil de pasar por alto: según reconstrucciones periodísticas, algunos jugadores habrían aceptado facilitar un cantidad de córners en un partido frente a Defensores Unidos.
El caso de Atenas de Río Cuarto llevó el problema a otra dimensión. En septiembre de 2024, el equipo perdió 3 a 0 contra Juventud Unida de San Luis, por el Federal A. Un futbolista brasileño convirtió dos goles en contra y la Lotería de Córdoba detectó siete cuentas que habían apostado por la derrota de Atenas. La investigación avanzó y, en marzo de este año, 12 personas quedaron a las puertas de un juicio oral por una presunta maniobra para arreglar aquel partido y ganar dinero con las apuestas. La hipótesis judicial apuntó a una trama que habría involucrado a dirigentes y allegados al club.
Los episodios terminaron de diferente manera. Hubo denuncias, sanciones preventivas e investigaciones judiciales. No corresponde convertir cada sospecha en una condena, pero lo que se repite es la posibilidad de que una acción dentro de una cancha tenga un valor económico para alguien que no está interesado en el resultado deportivo. Justamente ahí aparece el verdadero peligro.
Una cosa es que un equipo juegue mal, que un arquero se equivoque o que un delantero erre un gol imposible; porque el deporte está lleno de errores. Pero otra muy distinta es que un jugador encuentre en una mala decisión una oportunidad para ganar dinero por fuera de la competencia.
El problema se torna grave cuando se instala la desconfianza; no hace falta que todos los partidos estén arreglados.
El socio comercial de la AFA
La contradicción también tiene una dimensión institucional. La AFA, que debe garantizar la transparencia de las competencias que organiza, encontró en las casas de apuestas socios comerciales de primer nivel. En 2024, incluso, la Liga Profesional pasó a llamarse Torneo Betano, después de que la casa madre del fútbol nacional anunciara el acuerdo con la empresa. La misma estructura que debe investigar las sospechas de manipulación había convertido a las apuestas en parte de su estrategia comercial.
La aprobación de la ley de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas online abre una discusión que va bastante más allá de los espacios que deberán abandonar las marcas. Los clubes tendrán que buscar alternativas para reemplazar esos ingresos y no es algo menor porque para muchas instituciones, conseguir un sponsor puede significar pagar un viaje o mantener un plantel.
Pero tampoco alcanza con lamentar la plata que puede dejar de entrar. Durante mucho tiempo, el fútbol aceptó una relación comercial sin discutir demasiado sus consecuencias. Ahora tendrá que revisar también sus propios controles, sus mecanismos de prevención y la responsabilidad de sus dirigentes. La ley puede poner límites a la publicidad, pero no va a resolver por sí sola las apuestas clandestinas ni la manipulación de partidos. Y en el deporte, lo que más se necesita es confianza.
Un equipo puede jugar mal, un árbitro puede equivocarse y un campeonato puede tener un campeón injusto. Todo eso forma parte de las discusiones de siempre. Pero lo que no puede pasar es que, cada vez que la pelota se va al córner, alguien empiece a preguntarse si hubo una distracción o si había una apuesta en el medio.
El deporte convirtió las apuestas en un negocio. El problema comenzó cuando algunos quisieron convertir al propio deporte en una apuesta.