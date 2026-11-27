El deporte se convirtió en un territorio cada vez más amplio para las apuestas. Ya no se trata solamente de acertar quién gana o quién pierde. Se puede apostar en fútbol, tenis, básquet, rugby y en una cantidad de disciplinas, pero también sobre detalles cada vez más específicos de una competencia. En el fútbol, por ejemplo, se puede jugar por la cantidad de tarjetas, los goles antes de determinado minuto, los saques de esquina o hasta el próximo jugador que cometerá una falta. Casi todo lo que sucede dentro de una cancha puede transformarse en una opción para ganar dinero.