Caputo realizó una exposición en la que mostró los avances realizados por el Gobierno a través del programa económico. Dijo que seguirán bajando impuestos “para que la economía argentina sea de las más competitivas del mundo” y adelantó el ingreso de un RIGI en la provincia de Corrientes. A su vez, elogió al presidente Javier Milei y lo calificó como un “referente mundial”. “Estos cambios ocurren por el presidente, que se puso sobre sus espaldas la batalla cultural. Es un referente mundial, y eso tiene un mérito impresionante”, sostuvo.