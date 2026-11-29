A la misma hora, en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor de ese complejo, se proyectará el documental “El cisne equivocado, en el cual Andy Morasso y Lucila Frank relevan la vida del artista tucumano Bernardo Kehoe. Luego, a las 20, se verá la comedia argentina romántica y de enredos “¿Querés ser mi hijo?”, de Hernán Guerschuny y con Wanda Nara y Agustín Bernasconi como protagonistas.