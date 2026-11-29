A las 18, en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251) el Grupo de Teatro de Niños del Ente Cultural de Tucumán ofrecerá la última función de “La Patria necesita de estos locos” -foto-, la obra de Nicolás Aráoz sobre la vida del general José de San Martín, con las actuaciones de Florencia Rojo, Briana Lucero, Amanda Girbau, Lisa Mirkin, Guillermina Moroni, Florentina Guzmán, Valentín Lorenzo Minué, Luisa Flores Guerra, Gerónimo Suárez, Emma Gutiérrez, Augusto Grondona, Salvador Armanini, Luján Sanchez, Felipe Prado Maldonado, Corina Armanini, Alma Salas Barber, Máximo Canducci y Eva Rodriguez Vaisblat, dirigidos por Lilian Mirkin.
A la misma hora, en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor de ese complejo, se proyectará el documental “El cisne equivocado, en el cual Andy Morasso y Lucila Frank relevan la vida del artista tucumano Bernardo Kehoe. Luego, a las 20, se verá la comedia argentina romántica y de enredos “¿Querés ser mi hijo?”, de Hernán Guerschuny y con Wanda Nara y Agustín Bernasconi como protagonistas.