“Encuentro (des)afortunado” reúne a dos desconocidos en una parada del ómnibus, y lo que ocurre les puede cambiar la vida, en la obra de Luis Acardi Lobo y Enrique Antich interpretada por Andrés D’Andrea y Javier Torres Dowdall (foto).

“Cambio justo” se mete con un gurú y su paciente en una búsqueda espiritual enriquecedora, con personajes a cargo de Juan Pablo Sáez Gil y Fran Paz.

“Terapia despareja” plantea un encuentro terapéutico y esclarecedor en la sala de espera del psicólogo entre Victoria Grimaldi y Enrique Antich.

Estas son las tres comedias breves que se verán mañana por última vez en el ciclo Cortito y al Pie que tiene lugar en Casa Croix (avenida Aconquija 3.411, El Corte, Yerba Buena), a partir de las 20 y con la dirección d Ricardo Podazza, en el tramo final de la propuesta teatral. El jueves concluirá esta propuesta, desde la misma hora y con otras cuatro obras.